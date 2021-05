Ingen smittet i byen

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 29. maj 2021 - 15:45

Naalakkersuisut og landslægeembedet holdte pressemøde om corona situationen kl. 14:00, hvor de blandt andet oplyste at alle på campen er under isolation. Indtil videre er der kun smittespredning i den virksomhed, hvor de seneste tilfælde af corona er fundet.

- Indtil videre er der ikke blevet smittet ude i byen. Alle som har været på restaurant og barer på samme tidspunkt som den smittede er ikke smittet. De tre nye smittede er blevet smittet i virksomheden. Politiet er ved at undersøge, hvem de tre personer har været i kontakt med, siger formanden for Naalakkersuisut Múte Bourup Egede.

Under isolation

Dertil oplyser læge ved landslægeembedet, at alle på campen er blevet isoleret indtil de alle sammen bliver retestet på fredag.

- Der er smittespredning på campen. Alle på campen er sat under isolation indtil de alle sammen bliver retestet på fredag. Der kan nemlig gå 14 dage før symptomerne på corona kommer, siger læge ved landslægeembedet, Paneeraq Noahsen.

Hun kan dog ikke oplyse om der bliver ført tilsyn for dem der er under isolation.

- Jeg kan ikke oplyse om der er tilsyn, men virksomhedens ledere er blevet oplyst om, at alle på campen skal holde sig isoleret, siger Paneeraq Noahsen.

Formanden for Naalakkersuisut understregede også, at Kalaallit Airports A/S er blevet oplyst om, at arbejderne på campen skal holde sig isoleret indtil de alle sammen bliver retestet i næste uge.

Restriktioner bliver ikke ændret

Restriktionerne i Nuuk er ikke opdateret. Man må stadigvæk ikke rejse fra eller til Nuuk indtil på mandag. Alle restauranter, cafeer, værtshuse, koncerter og fitnesscentre vil være lukket indtil Naalakkersuisut får et overblik over smittespredningen. Sportaktiviteter er heller ikke tilladt.

- Vi tror, at vi indtil videre kan styre smittespredningen, da det sker i en bestemt virksomhed. Restriktionerne gælder stadig, det vil ikke blive lempet. Vi opfordrer stærkt til at folk skal følge restriktionerne, da der er mulighed for smittespredning endnu, siger Múte Bourup Egede.

Han er fortrøstningsfuld over, at man ved meget mere om smittespredningen og at man har styr på, hvor der indtil videre er smittespredning.

- Der har været podning indtil kl. 00:30 i nat. Over 400 personer blev testet i Nuuk og der med kan vi sige, at testningen har været en succes. Folk blev hurtigt informeret om de var smittet eller ej, så derfor kan vi indtil videre sige, at vi tror, at der ikke er smittespredning i samfundet, siger formanden for Naalakkersuisut.

Myndighederne vil blive ved med at coronateste i Nuuk. Personer som har symptomer eller som har været i kontakt med de tre nye smittede skal testes. Hvis du har været i byen sidste lørdag kan du blive testet fra kl. 12:30 til 13:30 i morgen, søndag.

Vaccination

Folk som er over 50 år vil begynde at blive vaccineret fra tirsdag. Plakater vil blive hængt rundt omkring i byen, man vil vaccinere folk fra 61 år, og op på tirsdag fra kl. 08:30 til kl. 17:30. Vaccineringen skal ske i USK’s idrætshal.

