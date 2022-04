Ingen seng og mad: 33 passagerer sidder vejrfast i Kulusuk

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 31. marts 2022 - 10:21

Onsdag morgen skulle Kirstine Davidsen rejse fra Tasiilaq til Kulusuk, med afgang videre til Nuuk samme dag. I Kulusuk får hun beskeden om, at flyet fra Nuuk ikke ankommer til Kulusuk på grund af vejret.

- Her får vi besked om, at vi skal overnatte, men at der ikke er ledige hotelværelser. Så her går personalet i gang med at finde overnatningsmuligheder, fortæller Kirstine Davidsen.

Kulusuks lufthavn ligger omkring fire kilometer væk fra selve bygden. Her lyder meldingen fra Air Greenland, at de strandede passagerer selv skal sørge for transport med snescooter, der koster omkring 300 kroner den ene tur. Samtidig er kiosken løbet tør for pølser og cowboy-toasts, og Air Greenland kan heller ikke tilbyde mad.

To værelser til ti mennesker

- Serviceniveauet i Air Greenland i forhold til aflysninger i Østgrønland er under al kritik. Jeg synes faktisk, at vi fortjener en undskyldning fra Air Greenland om, hvor dårligt vi bliver behandlet her, siger Kirstine Davidsen.

Hun har sammen med en kollega været i Tasiilaq i forbindelse med sit arbejde.

Efter melding om ingen hotelværelse og ingen mad valgte Kirstine Davidsen at sende en offentlig live-opdatering på Facebook. Her fortæller hun om sine oplevelser. Også går det stærkt.

- En mand ankom med snescooter til lufthavnen og spurgte efter mig. Vedkommende, som er en fremmed for mig hentede mig og min kollega, og gav os husly og mad. Det er vi virkelig taknemmelig for, fortæller hun.

De resterende passagerer er efterfølgende blevet indlogeret i to huse med hver to værelser. Fem mennesker skulle dele et soveværelse, og da bygdens eneste butik er lukket er der heller ikke mad.

Rejser hjem i dag

Kirstine Davidsen fortæller til Sermitsiaq.AG, at hun er blevet oplyst, at Air Greenland har sendt et fly af sted til Kulusuk, så de strandede passagerer kan nå til Nuuk i dag.

Det her er sortementet, som passagerer i Kulusuk kan spise, før de rejser. Kirstine Davidsen

Afgang fra Kulusuk er omkring klokken 17.00 torsdag eftermiddag. Passagererne sidder nu allerede i Kulusuks lufthavn, og venter på at deres fly ankommer til Kulusuk. Kirstine Davidsen oplyser, at der ikke er adgang til mad i Kulusuks lufthavn til de passagerer, der nu venter på deres fly.

Hos turistfremme-organisationen Destination East Greenland vækker episoden stor utilfredshed hos konstitueret direktør Konkordia Sørensen Gabriel. Hun mener, at Air Greenland og Mittarfeqarfiit, som driver lufthavnen, må samarbejde bedre om at yde service til passagerer i Østgrønland:

- Det er stærkt utilfredsstillende og giver et dårligt rygte for hele området. Det skal rettes op. Samarbejdet mellem mittarfeqarfiit og Air Greenland, må blive bedre, skriver Konkordia Sørensen Gabriel i en pressemeddelelse.

Sermitsiaq.AG forsøger at få en kommentar fra Air Greenland og Mittarfeqarfiit om situationen.