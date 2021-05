Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 28. maj 2021 - 15:33

Rettet lørdag 08.40 Præstegældet i Nuuk oplyser, at der er planer om 13 konfirmationer i denne weekend ikke 25 som tidligere skrevet.

- Alle forældre er blevet ringet op og spurgt, om de vil gennemføre konfirmationen eller udsætte den, oplyser Palaeqarfik Nuuk.

Mundbind skal anvendes ved gudtjenesterne, men ellers er der ingen restriktioner for private arrangementer.

Grunden til at private arrangementer fortsat tillades er ifølge Naalakkersuisut, at risikoen for smitte er mindre fordi folk i mindre grad indtager alkohol ved den slags lejligheder, i modsætning til, når man går på værtshus.

- Der er forskel. På værtshusene, hvor folk indtager alkohol har de ofte mindre kontrol over deres adfærd, og kan glemme at passe på. Dem der skal være i kirken er mere rolige og afslappet, når de er til gudtjenester. Den forskel må folk gerne huske på, siger Naalakkersuisoq for Sundhed Kirsten L. Fencker (N), til Sermitsiaq.AG.

25 skal konfirmeres i Vor Frelser Kirke på søndag. Familierne plejer, at forberede sig til konfirmationen mindst et år før begivenheden og familie og venner fra kysten eller fra Danmark kommer på besøg for, at fejrer dagen.

- Det er vigtigt, at folk som har feber eller symptomer ikke deltager i begivenhederne. Hvis man gerne vil deltage, så skal man have mundbind på i kirken, siger Kirsten L. Fencker fra Naleraq.

Nuuk lukket ned

Naalakkersuisut har lukket alle restauranter, cafeer, værtshuse, fitnesscentre samt stoppet alle sportslige aktiviteter for, at undgå smittespredning. Men Naalakkersuisut har valgt, at der ikke skal være restriktioner for private arrangementer, så kaffemik og fester med alkohol i hjemmene er stadigvæk tilladt.

- Der er ingen restriktioner for, hvor mange der kan være til kaffemik eller private arrangementer. Men vi opfordrer stærkt til, at man skal tænke sig godt om, hvis man vil arrangere noget, siger Naalakkersuisoq for Sundhed.

Naalakkersuisoq for Sundhed mener ikke, at myndighederne kaster ansvaret for mulig smittespredning fra sig ved at tillade private fester.

- Der er altid risiko, men som det vigtigste har vi kigget på værtshusene og koncerterne samt andre forsamlingssteder, som kan få folk til at miste kontrol, afslutter Kirsten L. Fencker.

Hvordan sportsaktiviteter passer ind i ligningen med alkohol, fik Sermitsiaq.AG ikke svar på.