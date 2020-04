Ingen nye smittede - laboratorie i fuld drift

Thomas Munk Veirum Fredag, 17. april 2020 - 14:40

Formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, og landslæge Henrik L. Hansen fortæller på fredagens pressemøde, at der stadig ikke er nye smittede med coronavirus her i landet.

- I den sidste tid har vi ikke fået nogen nye tilfælde af smitte, og derfor er der et stort ønske at komme tilbage til hverdagen, men vi skal stadig passe på, siger Kim Kielsen.

- I denne uge har vi gjort en del, hvor vi blandt andet har åbnet nogle læreanstalter, Nuuk Center, og vi har også åbnet for alkoholsalget her i Nuuk, opsummerede Kim Kielsen.

- Var der kommet nye tilfælde, havde disse tilfælde ikke været mulige. Vi er lykkes med beredskabet, siger Kim Kielsen.

Nyt laboratorie i brug

Et nyt laboratorie er desuden nu i fuld drift.

- Vi tester ikke længere dobbelt, siger landslæge Henrik L. Hansen og fortsætter:

- Det har været en god og effektiv proces at få laboratorieudstyret til Grønland og sat i drift i samarbejde med medarbejdere i det grønlandske sundhedsvæsen. Det er et vigtigt værktøj – ikke nok med at borgerne hurtigere får vished om, hvorvidt de er smittede. Vi kan også reagere meget hurtigere, hvis der opstår nye tilfælde, og hurtigere få kontakt til dem, der har været udsat for smitte, udtaler landslæge Henrik L. Hansen.

Ifølge en pressemeddelelse fra Selvstyret har borgerne indtil nu skullet vente minimum to dage på svar på deres COVID-19 prøver. Men med det lokale testlaboratorie vil borgerne få hurtigere svar på deres prøver, da prøvesvarene vil kunne gives fra dag til dag.

Om laboratoriet: - Der er en stor testkapacitet, som forventes at dække behovet. - Opgaven løses af to specialister i samarbejde med medarbejdere på laboratoriet på Dronning Ingrids hospital. - De to specialister har medbragt det nødvendige udstyr og reagenser. - Der er indgået en aftale om, at laboratoriet foreløbig skal fungere en måned. Kilde: Selvstyret

Landslægen er dog ikke overbevist om, at Grønland er fuldstændig fri for smitte, derfor er det fortsat nødvendigt med visse forholdsregler.

- Jeg kan også fortælle, at vi arbejder rigtig meget med forskellige anbefalinger om, hvordan vi skal komme videre i den proces, lyder det fra landslægen.

- Grønland er endt i en ret unik situation. Mens sygdommen raser ude i verden, har vi det roligt her, siger han.

Åbnes for rejser internt

Fra fredag den 24. april vil der blive åbnet for trafikken nogle steder i Grønland, siger Kim Kielsen.

Det vil sige, at i eksempelvis Diskobugten vil man kunne rejse og også længere nordpå, forklarede Kielsen. I Sydgrønland vil det også igen være muligt at rejse mellem byerne.

Kielsen oplyser, at man på mandag vil komme med flere nyheder omkring yderligere åbninger.

Formanden for Naalakkersuisut sluttede pressemødet med at takke borgerne:

- Jeg vil gerne takke befolkningen, da det er jeres skyld, at vi er nået så langt. Jeg glæder mig personligt også til normaliseringen. Tak for at I følger myndighedernes anbefalinger, og pas godt på jer selv, lød det fra Kielsen.