Ingen nye smittede - flere tests på kysten

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 29. marts 2020 - 13:07

Naalakkersuisoq for Infrastruktur Karl Frederik Danielsen havde fået til opgave at orientere befolkningen på søndagens pressemøde.

- Dagens overskrift er resultatet af 40 prøver, hvoraf alle var negative. Det er en glædelig nyhed, sagde Karl Frederik Danielsen.

Landslæge Henrik L. Hansen uddybede:

- Heldigvis ikke nogen nye smittede. Det er prøverne fra i fredags vi har fået resultatet af. 43 analyser har vi fået lavet, hvor hovedparten stammer fra Nuuk, sagde landslægen.

- De er taget en uge efter, at ruteflyvningen blev indstillet. Vi kunne have forventet smittespredning i disse prøver. Derfor er det godt nyt, fordi vi med større sikkerhed kan sige, at vi ikke tror på, at der skulle være risiko for en større smittespredning i Nuuk. Men der kan stadigvæk være smitte derude. Derfor er det helt afgørende, at forholdsreglerne følges. Vi er langt fra på sikker grund endnu.

Flere test på kysten

- 100 prøver er taget på kysten. Og her en uge efter at flyvningerne blev lukket ned, er det meget positivt, at vi ikke har set noget på kysten. Vi vil nu øge overvågningen på kysten i den kommende uge. Indtil der er gået 14 dage uden regelmæssige flyvninger, vil der stadig være en betydelig risiko for smitte på kysten. Derfor vil vi intensivere testningen den kommende uge.

- Opstår der enkelte tilfælde den kommende uge, så vil vi omgående få dem inddæmmet for at undgå yderligere smittespredning, sagde landslægen.

- Så samlet set går det godt lige nu, og vi skal nu begynde at tænke på, hvordan vi på længere sigt skal komme ud af isolationen igen. Men det er alt for tidligt at sige noget konkret herom endnu, sagde han og henviste til, at det afhang af udviklingen af resten af verden.

Chefpolitiinspektør Svend Foldager oplyste, at det dårlige vejr havde lagt en dæmper på antallet af sager vedrørende husspektakler.

Ikke et ord om alkoholforbud

Karl Frederik Danielsen oplyste, at man ikke ønskede at omtale alkoholforbuddet.

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen har oplyst, at han først på mandagens pressemøde vil forholde sig til spørgsmål vedrørende alkoholforbuddet i Nuuk, Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat.

Landslægen:

- Hvis nogen får abstinenser på grund af alkoholforbuddet skal man henvende sig til Sundhedsvæsenet. Der er fokus på, at det kan blive tilfældet på grund af alkoholstoppet, forklarede Henrik L. Hansen.

Chefpolitiinspektøren:

- Hvis nogen begynder at sælge alkohol, hvilket vi er meget opmærksomme på, vil vi slå hårdt ned på det. Der er ret store bøder, der følger i enden af en sådan handling, oplyste Svend Foldager.

Flere åbningsdage

- Styregruppen vil på mandag se på, om man skal udvide antallet af åbningsdage i påsken, så folk ikke hober sig op i butikkerne, oplyste landslægen.