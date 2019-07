Ingen nikkel-efterforskning ved Maniitsoq i år

redaktionen Lørdag, 27. juli 2019 - 12:07

Det lød lovende, da North American Nickels direktør Keith Morrison på den seneste PDAC-konference i Toronto i marts 2019, gav udtryk for de store potentialer i nikkelforekomsten i selskabets efterforskningsområder ved Maniitsoq.

Til det canadiske medie TSX sagde Keith Morrison blandt andet, at området i Maniitsoq, var selskabets primære aktiv, og at de havde ambitioner om at udvikle området til et verdensklasse nikkel og sulfit-lager.

Licensområder

Siden 2011 har det Vancouver-baserede selskab ledt efter nikkel og sulfit-forekomster ved to licensområder øst for Maniitsoq. Hvert år har North American Nickel haft en stor efterforskningscamp i området til omkring 50 personer med støtte fra en række grønlandske underleverandører som Xploration Services, Masik, Air Greenland med videre.

I 2018 fandt de nogle betydelige fund, og forventningen var, at de ville komme tilbage til Grønland først på sommeren 2019 og foretage boreprøver samt kortlægge og indsamle data. Men på nuværende tidspunkt er der ingen af samarbejdspartnerne i Grønland, der har hørt fra selskabet.

Xploration Services har de tidligere år stået for North American Nickels logistik med opstilling af camps og faciliteter i efterforskningsområdet.

– Vi har ikke modtaget besked om, at North American Nickel planlægger at gennemføre et efterforskningsprogram på deres licensområder ved Maniitsoq i år. Jeg er heller ikke bekendt med årsagen til, at de ikke kommer, siger direktør i Xploration Services Bent Olsvig Jensen.

