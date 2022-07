Ingen lønfest i SIK-familierne

Redaktionen Onsdag, 20. juli 2022 - 16:46

Selvom SIK og de offentlige arbejdsgivere er blevet enige om en økonomisk rammeaftale for 24 overenskomstområder, skal SIK’s medlemmer ikke forvente store forbedringer.

Det skriver avisen AG.

Medlemmerne kender endnu ikke det konkrete indhold i de nye overenskomster, og overfor AG holder forbundsformand Jess G. Berthelsen også kortene tæt til kroppen. Han vil ikke afsløre, hvor meget SIK’erne stiger i løn, men han erkender, at lønrammen er smal, lønstigningerne beskedne.

- De voldsomt stigende leveomkostninger betyder, at lønfremgangen hurtigt bliver ædt op, siger Jess G. Berthelsen til AG. Han frygter, at reallønnen bliver udhulet, og at mange mennesker får meget svært ved at opretholde en tålelig levefod.

Jess G. Berthelsen oplyser, at lønrammen i de nye overenskomster nu er ved at blive fordelt og udmøntet på de enkelte faggrupper. I bedste fald betyder det, at de opnåede lønforbedringer bliver udbetalt den 1. september med tilbagevirkende kraft til den 1. april, da den hidtidige overenskomstperiode udløb.

