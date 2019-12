Ingen konkret forklaring på voldsbølge

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 09. december 2019 - 10:43

Sermitsiaq.AG kunne i går fortælle, at der er anmeldt omkring dobbelt så mange sager om vold i både oktober og november.

Det nyeste tal fra Grønlands Politi viser, at der er anmeldt i alt 120 sager om vold i hele landet i november. Ud af de 120 er 59 sket i Nuuk.

Samme høje anmeldelsesrate er i oktober, hvor politiet har modtaget i alt 106 anmeldelser om vold.

I gennemsnit modtager politiet omkring 60 anmeldelser per måned om sommeren.

Ingen rød tråd

Men hvor sker vold? Og kender offeret voldudøveren?

Det kan politiet ikke svare på.

- Der er ikke nogen rød tråd i tallene, og vi kan derfor ikke udlede noget generelt ud fra det, da datagrundlaget er svingende, lyder det fra kommunikationsmedarbejderen i Grønlands Politi, Camilla Palmann.

Politiet opmærksomme

Grønlands Politi har dog valgt at sætte fokus på vold og er ekstra opmærksomme på anmeldelser om vold, da tallene er steget kraftigt de seneste par måneder.

- Vi har i løbet af de seneste to måneder oplevet en stigning i antallet af voldssager, hvilket naturligvis er et opmærksomhedspunkt for politiet. En del af forklaringen kan være, at vi gennem de seneste måneder har haft øget fokus på at sikre registrering af anmeldelser af voldssager. Det er dog vores opfattelse, at det ikke er hele forklaringen, men at der også er en reel stigning i antallet af anmeldelser. Dette kan muligvis skyldes, at der også er en øget tendens til, at vold bliver anmeldt til politiet, hvilket er positivt, lyder det fra chefpolitiinspektør, Svend Foldager.

Grønlands Politi har på deres Facebook-side direkte henvendt sig til borgerne i håb om at få vendt statistikken.