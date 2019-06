Ingen kinesisk støtte til selvstændighed

Afdeling for Kommunikation / Naalakkersuisut

Walter Turnowsky Onsdag, 12. juni 2019

Man skal ikke spejde mod Kina, hvis man ønsker politisk opbakning til grønlandsk selvstændighed.

Det står klart efter et besøg af en delegation af fra det kinesiske forsvarsakademi på Forsvarsakademiet i København.

Selvom stormagten Kina har vist interesse for at investere i Grønland og pleje forbindelser til Selvstyret, så har man gået på lisefødder, når det drejer sig om spørgsmålet om selvstændighed. Og den linje har landet tænkt sig at holde fast i.

- Vi blander os ikke i Danmarks interne anliggender, sagde general Li Quan fra Academy of Military Science i Beijing på et seminar arrangeret af Forsvarsakademiet.

Strategisk partnerskab

Kina er selv følsom overfor det, som styret i Beijing opfatter som indblanding i 'interne anliggender'. Det gælder, hvis spørgsmålet om Tibets status og menneskerettigheder i området bliver rejst. Men ikke mindst gælder det i relation til Taiwan, som man fra kinesisk side betragter som en del af Kina. Ønsker man relationer med Kina, så skal man anerkende denne et-Kina-politik.

- Danmark og Kina har et partnerskab bygget på respekt og vi anerkender Rigsfællesskabet, sagde general Li Quan.

- Vi fører en et-Danmark-politik, tilføjede han.

I 2008 underskrev Danmark og Kina et strategisk partnerskab, hvilket betyder, at Danmark har en særlig tæt relation til Kina. Da Københavns Zoo i april fik to pandaer af Kina, var det fra kinesisk side en anerkendelse af denne gode relation.