Ingen grønlandske nominerede til Nordisk Råds litteraturpris i år

Dorthea Reimer-Johansen Søndag, 25. februar 2024 - 15:00

I år er der ingen grønlandske forfattere blandt de 13 nominerede.



Juaaka Lyberth fra Kalaallit Atuakkiortut siger, at de har forhørt sig hos forlag og andre interessenter, men i følge ham er der ikke kommet nogen forslag til nominering for “ de voksne litteratur pris”.

- Der er udgivet gode bøger det forgangne år, og flere af dem meget gode bøger, men ingen af dem opfylder krav til at blive nomineret til nordisk pris.

- Sådan er det, nogen år nominerer vi - andre år gør vi ikke. Det er det samme med musik og film priser.

Grønlands nominering skal være skrevet på grønlandsk

Juaaka Lyberth fra Kalaallit Atuarkkiortut fortæller, at det er forfatter foreningen, der nominerer på vegne af Grønland og at det er derfor der er repræsenteret i bedømmelsesudvalgene, når Grønland nominerer.

- Så skal grønlands nominering været skrevet på grønlandsk først - derfor kan vi “bare ikke” tage en dansk skrevet bog og nominere den. Det mener jeg, er lidt af et problem, eftersom flere og flere grønlændere har jo dansk som modersmål. Men det skal tages op på politisk- nordisk niveau.

Han fortæller, at samme problem gør sig gældende for samerne. Derfor har de to forfatterforeninger, der konkurrerer med hinanden. Deres forfatterforeninger for primært norsk talende og primært samisk talende.

Der udgives mellem 20 til 25 bøger i alle genrer i Grønland per år. I Danmark udgives der over 2000 bøger alene for børn, og langt flere til unge og voksne i genren skønlitteratur.