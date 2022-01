Ingen Grønlandsk delegation ved OL

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 20. januar 2022 - 10:59

Ukaleq Slettemark skal løbe i Beijings pister til februar.

Naalakkersuisoq for kultur og idræt, Peter Olsen, lykønsker Ukaleq Slettemark med at hun er blevet udtaget til vinter-OL af Danmarks Idrætsforbund.

- Jeg vil som Naalakkersuisoq for Idræt, på vegne af Naalakkersuisut og hele Grønland ønske dig tillykke med din kvalifikation til vinter OL i Beijing 2022. Nyheden om din kvalifikation er modtaget med stor glæde. Du løfter vore moraler i disse svære tider i landet, lyder det fra Peter Olsen.

Ukaleq Slettemark har i denne vintersæson kæmpet for at få en plads i ranglisterne for at gøre sig håb om deltagelse i vinter-OL i Beijing i februar.

Hun stiller op i 15 kilometer individuelt og 7,5 kilometer sprint. Hvis hun kommer i top-60 på sprintdistancen kvalificerer hun sig til jagtstart på 10 kilometer.

Ingen ministerdeltagelse

Selvstyret oplyser, at Naalakkersuisut ikke sender en delegation til Beijing i forbindelse med vinter-OL. Naalakkersuisut vil dog følge med OL vinterlegene, og meddeler, at de er stolte over Ukaleq Slettemarks udtagelse.

Ved seneste OL i Sydkorea i 2018 deltog daværende naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Doris J. Jensen.

Heller ikke Danmark sender ministre til OL denne gang. Det er ellers almindeligt, at der er danske ministre afsted til OL, men menneskerettighedssituationen i Kina får regeringen til at blive væk.