Ingen forklaring på forøget stenbiderkvote

Merete Lindstrøm Fredag, 22. maj 2020 - 11:38

Det er svært at finde hoved og hale i, hvorfor kvoten på stenbiderrogn er blevet hævet med 204 tons, når det kan sætte MSC-certificeringen over styr. Erhvervslivet og organisationer står i kø for at påpege, hvor vigtig MSC er for evnen til at afsætte rognen internationalt og for at holde en god pris på produktet.

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få naalakkersuisoq for Fangst, Fiskeri og Landbrug Jens Immanuelsen i tale om sagen, men han har henvist til sin afdelingschef Birgitte Jacobsen, som har sendt et skriftligt svar.

- Departementet har modtaget ansøgninger fra KNAPK vedrørende forhøjelse af kvoten på stenbider i blandt andet forvaltningsområder NAFO 1C og 1D (Nuuk og Maniitsoq red.) da fiskeriet var langt over forventning, og kvoten blev fisket op meget hurtigt i år. En forhøjelse af stenbiderkvoten i de nævnte forvaltningsområder har muliggjort en tiltrængt forøgelse af fiskerimulighederne for de kystnære fiskere.

Høringssvar om moderat forhøjelse

KNAPK oplyser til Sermitsiaq.AG, at de har bedt om en moderat forhøjelse og foreslået en omrokering af ikke opfangede kvoter i andre områder frem for at forhøje den samlede kvote. Sermitsiaq har fået dette bekræftet i et høringssvar, som KNAPK har fremsent til Naalakkersuisoq omkring forhøjelse af kvoterne.

MSCs fiskeristandard bygger på tre grundprincipper som alle fiskerier skal leve op til Bæredygtige fiskebestande - Er der nok fisk tilbage i havet? Fiskeriet skal være på et niveau der sikrer at det kan fortsætte uendeligt og at fiskebestanden kan holdes produktiv og sund Minimering af miljøpåvirkninger - Hvad er påvirkningerne? Fiskeriaktiviteten skal forvaltes med forsigtighed, så andre arter og habitater i økosystemet kan holdes sunde. Effektiv fiskeriforvaltning - Er fiskeriet velforvaltet? MSC certificerede fiskerier skal følge gældende love og kunne tilpasse sig forandringer i havmiljøet.

I svaret står der også:

- Lad det være understreget, at vi i KNAPK ikke har et krav om, at kvoterne forøges markant.

Den samlede kvote for hele landet er efter forhøjelsen på 204 tons fordelt på 1D og 1C, dermed på 1.363 tons imod de oprindelige 1.159 tons, som stemmer overens med den biologiske anbefaling fra Naturinstituttet for 2020.

Er klar over risikoen

Sermitsiaq.AG ville gerne have drøftet med Naalakkersuisoq, hvorfor man ikke er mere påpasselig med at overholde de af MSC tre fastsatte principper for at bibeholde MSC-certificeringen på stenbiderrogn. Men også her er der et skriftligt svar fra afdelingschefen.

- Naalakkersuisut er bevidste om de risici, for at miste MSC, der er forbundet ved ikke at overholde forvaltningsplanen og den fastsatte TAC, men vil naturligvis arbejde for at bevare certificeringen i forbindelse med den pågående re-certifikationsproces af stenbiderfiskeriet.