Ingen ekstra hjælp til misbrugere under alkoholforbud

Merete Lindstrøm Mandag, 30. marts 2020 - 17:07

Fra flere sider lyder der bekymring om, at et ellers godt tiltag for at passe på børnene i sårbare familier, kan ende med at give bagslag, hvis ikke det kommer hånd i hånd med andre tiltag. Der kan nemlig blive brug for at sætte ind overfor anspændte situationer i familien, når en misbruger pludselig bliver afskåret fra at få alkohol.

Kim Kielsen sagde på mandagens pressemøde, at det er kommunernes ansvar, hvis der skal laves nye tiltag. Han understregde i den forbindelse, at han har kommunernes fulde opbakning til alkoholforbuddet.

Kommuneqarfik Sermersooq oplyser, at abstinensbehandling er sundhedsvæsenets ansvar, og at misbrugsbehandling hører under Allorfik. Der er allerede flere forskellige muligheder for hjælp over hele linjen.

Der findes tilbud om hjælp

Men alt sammen er ting, der eksisterede på forhånd og tilbud, hvor man selv skal være opsøgende. Der er altså ikke lavet tiltag om ekstra støtte til de udsatte familier. Hos kommunen er man godt klar over, at der kan være konsekvenser ved et alkoholforbud. Kommunaldirektør i Kommuneqarfik Sermersooq, Lars Møller-Sørensen, understreger overfor Sermitsiaq.AG, at kommunen vil hjælpe på alle områder, der hører under dem.

- Vi vil naturligvis henvise alle, der henvender sig til kommunen med ønske om behandling til rette sted. Kommunerne har imidlertid ikke ansvaret for alkoholbehandling, så vi har ikke noget beredskab, vi kan stille i en situation som denne, siger han.

- Socialvagten for børn i Kommuneqarfik Sermersooq har samme bemanding som sædvanligt, så vi er klar til at tage hånd om eventuelle socialsager, der kan opstå som en konsekvens af alkoholforbuddet, siger Lars Møller Sørensen.

Henvendelser skal ske på telefon

Naalakkersuisut erkender i en pressemeddelelse mandag eftermiddag, at der kan blive bruge for støtte ud over det sædvanlige på grund af alkoholforbuddet.

- Nogle borgere, der har et stort regelmæssigt forbrug af alkohol, kan få behov for særlig hjælp i denne situation. Naalakkersuisut vil derfor nedenfor gøre opmærksom på de henvendelsesmuligheder, der er ved akut tilstande som for eksempel svære abstinenser eller behov for behandling.

Muligheder for hjælp Ved akutte alkoholrelaterede tilstandeSundhedsvæsenet kan kontaktes med henblik på vurdering og behandling på: Tlf. 80 11 11 på hverdage mellem kl. 8.15 og kl. 10. Døgnet rundt på tlf. 34 44 00 Alle henvendelser skal foregå på telefon, hvor der foretages en vurdering for behov for fremmøde. Behandling af rusmiddelproblemer fortsætter Allorfik centret i Nuuk har fortsat åbent for henvendelser på alle hverdage mellem kl 9 og kl 15. Allorfik Sermersooq kan kontaktes på: Tlf.: + 299 531242 og mail: allorfik.sermersooq@allorfik.gl

Naalakkersuisut oplyser, at der er forskellige forholdsregler i forbindelse med kontakt til Allorfik på grund af coronasituationen.

- Henvendelserne bedes foregå per telefon eller mail. Alle centrets behandlinger, bortset fra gruppebehandlinger, gennemføres som planlagt, men over telefon eller Skype. Det gælder også centrets tilbud til pårørende.

Behandlingen ved Katsorsaavik Nuuk fortsætter for de borgere, der allerede er i behandling, men der modtages ikke nye borgere i behandling.