Ingen døgninstitution for multihandicappede i Aasiaat

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 02. april 2019 - 09:18

Det er Stine Egede (IA), der kommer med et forslag om at pålægge Naalakkersuisut at fremsætte en plan for oprettelse af en døgninstitution for multihandicappede i Aasiaat.

Forslaget er dog indstillet til forkastelse af Naalakkersuisut.

Stine Egede skriver i sin begrundelse, at Kommune Qeqertalik som den eneste kommune ikke har en døgninstitution, selv om Aasiaat har et fladt terræn, der er velegnet til kørestolsbrugere. Dermed må de handicappede børn fra Diskobugten være i Qaqortoq for at bo i en døgninstitution. Langt væk fra deres forældre.

- Enhver forælder bør have ret til at kunne følge med i sit barns opvækst, ligesom et barn har behov for, at dets familie også kan følge med. Dette gælder også for et multihandicappede børn​​​​, skriver Stine Egede i sin begrundelse for forslag.

Mangler personale

Naalakkersuisut takker troligt for forslaget.

Naalakkersuisut understreger at handicapområdet er prioriteret højt, men de vil ikke oprette endnu en døgninstitution, da der er stor udskiftning blandt personale i de allerede eksisterende 11 døgninstitutioner.

- Ved at oprette en døgninstitution for personer med handicap i Aasiaat risikerer vi, at rekrutteringen af specialuddannet personale besværliggøres yderligere på de eksisterende institutioner. Spredes de faglige kompetencer på en uheldig måde, vil det gå ud over borgerne med handicap, skriver Naalakkersuisoq for sundhed, sociale anliggender og justitsområdet, Martha Abelsen (S) i sit svarnotat.

I stedet vil Naalakkersuisut fokusere på at udvikle handicapområdet således, at der sikres højere faglighed blandt de ansatte på døgninstitutionerne.

Kompetenceløft

Det sker ved en udvekslingsaftale med Sødisbakke, som er specialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud for voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i Danmark. Gennem udvekslingsaftalen bliver personalets kompetencer udviklet, lyder det i svarnotatet.

- Naalakkersuisut finder det mest hensigtsmæssigt, at døgninstitutioner oprettes på baggrund af behov hos målgrupper og ikke geografi, skriver Martha Abelsen videre.

Forslaget vil blive førstebehandlet tirsdag den 2. april, men står til at blive forkastet af Naalakkersuisut.