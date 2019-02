Inge Olsvig Brandt: Kvinder tier for ofte

Redaktionen Torsdag, 21. februar 2019 - 07:34

Talrige undersøgelser har vist, at seksuel vold og krænkelser rammer dybt og hårdt i det meste af samfundet. Det er så udbredt, at en tredjedel af alle unge grønlandske kvinder har oplevet et seksuelt overgreb.

Trods de horrible tal har MeToo-bølgen ikke for alvor ramt Grønland. Skyld og skam slår formentlig hårdere i et lille samfund end på Hollywoods polerede boulevarder, hvor MeToo begyndte med en skuespillers beretning om seksuelle overgreb fra filmproducenten Harvey Weinstein. Og siden bredte sig som en flodbølge til resten af verden, hvor #MeToo væltede magtfulde mænd af pinden. Inklusive Weinstein.

Debatmøde på MeToo-årsdag

NAPA, Nordens Institut, i Nuuk forsøgte i fredags - nogenlunde på et års dagen for MeToo - at få bølgen til at nå grønlandske strande med et debatmøde i kulturhuset Katuaq i Nuuk.

Fredag aften er nok ikke det mest velegnede tidspunkt til den slags debatter – midt i Netflix og fredagsslik. I hvert fald var der kun mødt en beskeden flok op på omkring 30 deltagere. Men nu bliver der måske slået et lille hul i tavshedens mur.

Læs om mere om debatmødet i avisen AG – få adgang herunder: