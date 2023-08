Inga Dora (S) ude af politik: Nu gælder det familie og karriere

Jensine Berthelsen Onsdag, 09. august 2023 - 17:12

Inga Dora Gudmundsdottir Markussen fik 358 stemmer ved valget til kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq i april 2021.

Derudover har hun været organisatorisk næstformand for partiet Siumut, indtil slutningen af juli, hvor Hans Peter Poulsen tog over i posten.

- Jeg vidste godt at jeg måtte træffe et valg, da jeg søgte stillingen som direktør for bæredygtighed og kommunikation i Air Greenland. Jeg tænkte selvfølgelig på mine vælgere, gruppen jeg indtil nu har været formand for og selvfølgelig Siumut Nuuk, som jo er mit bagland, fortæller Inga Dora G. Markussen overfor Sermitsiaq.AG

Kan se sig selv i spejlet

Inga Dora G. Markussen fortæller at selvom det er svært at skulle forlade sin post som folkevalgt i utide, så kan hun dog se sig selv i spejlet uden dårlig samvittighed:

- Jeg har arbejdet målrettet for at indfri mine løfter, da jeg valgte at stille op til kommunalbestyrelsen. Jeg føler derfor jeg har gjort hvad jeg kunne for at leve op til mine vælgeres forventninger, også selvom det til tider er op ad bakke, når man sidder i en opposition. Men samlet set kan jeg se mig selv i spejlet og have en god følelse af at jeg virkelig har gjort mit til i kommunalbestyrelsen.

Jens Kristian Berhelsen står for tur

Inga Dora fortæller at hun har talt med alle, der bliver berørt af hendes tilbagetrækning i utide, inklusive Jens Kristian Berthelsen, der nu har et stykke tid til at beslutte sig for at tilslutte sig kommunalbestyrelsen, når denne behandler Inga Dora´s anmodning om at trække sig.

Hvis Jens Kristian Berthelsen ikke har mulighed for at træde til som suppleant, kommer medlemmet af Inatsisartut, Doris J. Jensen (S) som den næste på rækken i suppleantrækkerne.

Skiftet bliver behandlet i Paamiut i slutningen af august, når kommunalbestyrelsen holder ordinær kommunalbestyrelsesmøde.