Influenzavaccine tilbydes nu til mindre børn

Kassaaluk Kristensen Mandag, 29. november 2021 - 17:45

Som noget nyt tilbydes børn i alderen 2-6 år en influenzavaccination denne vinter. Det oplyser landslægeembedet på sin hjemmeside.

Influenzavaccinen er specielt udviklet og godkendt til børn og gives som næsespray, der sprøjtes op i hvert næsebor.

- Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man tager imod det gratis tilbud om vaccination til børn, og dermed er med til at forebygge smitte blandt børn, i familien og resten af samfundet, skriver landslægeembedet.

Forebygger mod isolation

Landslægeembedet oplyser, at langt de fleste børn i den aldersgruppe vil få et mildt forløb, hvis de bliver smittede med virussen. Men en lille andel af de smittede børn kan få komplikationer i luftvejene.

- Særligt små børn kan blive rigtig syge med influenza, og det er derfor hensigtsmæssigt at forhindre, at børn eksempelvis smitter yngre søskende, oplyses det.

En af fordelende ved at lade sit barn vaccinere mod influenza er, at risikoen for fravær fra arbejdet, hjemsendelser af børn og sygedage mindskes.

Selvom man ikke bliver isoleret på grund af influenzavirus ligner symptomerne meget en infektion med coronavirus. Derfor kan forældre til småbørn risikere at sidde hjemme i karantæne, mens de venter på at få bekræftet, at barnet ikke er smittet med corona.

Børn smitter mere

En af fordelene ved at tilbyde børn i alderen 2-6 år er, at man kan forebygge generel smitte med influenza i samfundet.

- Børn udskiller også mere virus og i længere tid, sammenlignet med voksne, hvilket betyder, at de generelt smitter flere, skriver embedet.

Derved kan vaccinerede børn være med til at forebygge smitte i blandt andet daginstitutioner og familien, der ellers ville bringe smitten videre i samfundet.

- Ved at forebygge influenza hos børn i alderen 2-6 år, mindsker vi risikoen for en meget omfangsrig influenzaepidemi. Det er særligt vigtigt i år, både for at undgå at belaste sundhedsvæsenet, hvor Covid-19 infektioner også udfordrer os, og for at beskytte de sårbare grupper i samfundet, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

Flere lande som Finland, USA, England og Australien har anbefalet influenzavaccinen til børn i flere år, og nu er Danmark og Grønland også begyndt at anbefale det.

Myndighederne oplyser, at det lokale sygehus eller sundhedscenter melder ud, hvordan barnet kan få influenzavaccine.