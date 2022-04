Indtjeningen i Sikuaq Trawl og Niisa Trawl lå igen i top i 2021

Redaktionen Fredag, 22. april 2022 - 17:45

De Nuuk baserede rederier Sikuaq Trawl A/S og Niisa Trawl Aps. kommer styrket ud af 2021 trods udfordringer med blandt andet corona.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Der er fortsat rigtig gode penge i fiskeriet. 2021 blev et af de bedste år for de to rederier nogensinde, og selskabernes indtjening lå igen i top. Ligesom 2019 bliver 2021 et rekordår for Sikuaq Trawl og Niisa Trawl.

Det viser 2021-regnskaberne fra de to familieejede selskaber, der fisker rejer og fisk med hver en fabrikstrawler. Bag Sikuaq Trawl og Niisa Trawl står familien Christensen, som gennem en lang årrække har drevet fiskeri ved Grønland.

Sikuaq Trawl, der ejer trawleren »Svend C«, omsatte i årets løb for næsten 277 millioner mod næsten 243 millioner kroner i 2020.

Driftsoverskuddet landede i 2021 på 60 millioner kroner mod 37 millioner året før. Overskuddet efter skat nåede 44 millioner kroner i 2021 mod godt 26 millioner kroner i 2020. Det betød, at egenkapitalen voksede til 336 millioner kroner.

