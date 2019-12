Indstilling: Udskældt turistorganisation skal have flere penge

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 12. december 2019 - 12:12

Økonomiudvalget i Kommuneqarfik Sermersooq skal i dag beslutte, om man skal fortsætte servicekontrakten med Destination East Greenland (DEG).

Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen har over for udvalget indstillet, at servicekontrakten forhøjes med knap 100.000 kroner, fordi DEG i modsætning til tidligere skal gennemføre et turismeseminar i Tasiilaq i det nye år.

Hvis indstillingen får flertal, vil DEG i alt modtage 673.050 kroner.

Ønskede flere penge

Det fremgår af sagsakterne, at DEG havde sat næsen op efter en ekstrabevilling på 276.245 kroner, så man kunne ansætte en ekstra kontormedarbejder. Det mener kommunaldirektøren imidlertid ikke er nødvendigt, og skriver desuden følgende:

- Det er værd at bemærke, at administrationen har modtaget mange henvendelser fra aktører indenfor turismeerhvervet på Østkysten,hvor de har givet udtryk for deres utilfredshed med Destination East Greenlands arbejde.

Arbejdsopgaver

Bliver servicekontrakten godkendt af politikerne skal DEG udføre følgende opgaver: