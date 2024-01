Indsatte må undvære sæl- og hvalkød

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 09. januar 2024 - 13:31

Siden 2017 har det ikke været muligt for grønlandske indsatte, der er idømt tidsubestemt forvaring, at få grønlandske specialiteter i Herstedvester Fængsel, oplyser justitsminister Peter Hummelgaard.

Der er flere forhold, som spiller ind og forhindrer de indsatte i at få smagen af Grønland serveret, når appetitten skal stilles, fremgår det af svaret.

Leverance stoppet

Tilbage i 2017 stoppede leverandøren – Det Grønlandske Hus i København – salget af grønlandsk proviant til Herstedvester Fængsel.

- Herstedvester Fængsel er ikke kunde hos De Grønlandske Huse. Det skyldes en række krav og betingelser herfor, som det ikke er muligt for Herstedvester Fængsel at opfylde, herunder krav om medlemskab, fysisk fremmøde i butikken, samt at der maksimalt kan indkøbes 5 kg. kød pr. sending. Dertil kommer, at varerne ikke må serveres i offentligt regi. Varerne er således kun til privat brug og er ikke EU-kontrollerede, hvorfor der vil kunne være usikkerhed med hensyn til fødevaresikkerheden, oplyser Kriminalforsorgen Øst ifølge justitsministeren.

Alternativer undersøgt

- Hverken Det Grønlandske Patienthjem, Brugsen i Nuuk eller Pisiffik har mulighed for at være behjælpelige med at fremskaffe den efterspurgte proviant, bliver det fastslået.

Det bliver dog understreget, at fængslet bestræber sig på at sikre alternativer til grønlandsk kød.

- Det er derfor muligt for de grønlandske forvaringsdømte at få fisk i form af helleflynder, hellefisk, rødfisk, torsk, sej, havtaske, laks, rejer og tørfisk af kuller. Desuden er det muligt at rekvirere fiskesnacks, skibskiks, og Araba kaffe. Derudover kan der som alternativ til grønlandsk kødproviant skaffes lam, krondyr og vildsvin, oplyser Peter Hummelgaard i sit svar.