Indsatsen mod selvmord evalueres

Kassaaluk Kristiansen, Merete Lindstrøm Mandag, 15. juni 2020 - 09:06

Den seneste strategi om indsatsen mod selvmord, som fokuserede på mere tværfagligt samarbejde i forhold til forebyggelse af selvmord, udløb i 2019.

Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Martha Abelsen (S) understreger, at der er stort fokus på indsatsen, fordi det stadig er en alvorlig udfordring. Derfor er evaluering af de allerede implenmenterede tiltag mod selvmord i gang.

- Vi evaluerer lige nu det, der er sat i gang, og forsøger at finde ud af, hvorvidt det skal være en del af en samlet strategi for socialområdet, eller om det skal være en separat strategi, fordi det er så stort et samfundsmæssigt problem, siger Martha Abelsen til Sermitsiaq.AG.

Statistikken er fortsat skidt

Selvmordsraten i Grønland har siden 1970’erne været uændret. Det slog en befolkningsundersøgelse i Grønland fast i 2019. En opgørelse fra Grønlands Politi og Grønlands Statistik viser, at selvmordsraten i perioden 2013-2017 lå på 75,6. I alt har 41 begået selvmord i 2017.

Martha Abelsen understreger, at det er et prioriteret område.

- Der er fokus på området på alle mulige planer, men vi vil være færdig med evalueringen, før vi melder mere konkret ud, hvad der skal ske med strategien. Vi slipper ikke arbejdet, siger hun.

Et af de tiltag der allerede er i gang er telefonlinjen, Tusaannga, der blev lanceret i slutningen af januar, 2019. Tusaannga er et tilbud til borgere, der har brug for at tale med nogen om problemstillinger, som de ikke føler, de kan få hjælp til i deres vanlige omgangskreds eller lokalsamfund.

Nummeret til hjælpelinjen er 801180 og den kan benyttes alle ugens dage fra klokken 16.00-22.00.