Indsats mod hvidvask koster Grønlandsbanken

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 19. december 2019 - 11:26

Grønlands største bank er særdeles solid og ligger i toppen blandt alle banker i rigsfællesskabet. Men hvidvask-sager i andre dele af verden har udløst nye krav til alle banker, hvilket øger omkostningerne hos Grønlandsbanken.

Bankdirektør Martin Kviesgaard, Grønlandsbanken, kan glæde sig over, at der er vækst i erhvervslivet, hvilket smitter af på bankens drift på trods af de øgede omkostninger til hvidvask-forebyggelse.

Stærk basisdrift

- Ja der er pres på særligt compliance-omkostninger til hvidvaskforebyggelse og andre lovkrav, så det stiller krav til løbende effektivisering. Vi har længe haft en rigtig stærk basisdrift, som er udtryk for en effektiv bankdrift. Udgangspunktet er ganske godt for os. Samtidig er Grønland i en udvikling med vækst i erhvervslivet og blandt andet flere boligejere, så det giver grundlag for vækst på toplinjen hos os. Der står vi nok lidt stærkere, end de fleste danske pengeinstitutter, forklarer Martin Kviesgaard.

Konkurrenten BankNordik fik i slutningen af november at vide, at de skulle polstre sig langt bedre, så de kunne imødegå en krise og konkurs, hvilket ville være ødelæggende for det færøske samfund. Det var et krav fra Finanstilsynet, hvilket resulterer i, at BankNordik må ud på lånemarkedet og hente én milliard kroner, hvilket koster et større millionbeløb.

Nye krav til polstringen

Grønlandsbanken bliver også mødt med kapitalkrav.

Kapitalkravene stiger hos bankerne. Hvad betyder det hos jer?

- Ja vi har jo gennem årene altid været blandt de mest solide, men der er stigende krav, så vi kommer også til at øge hele kapitalgrundlaget i banken, så vi kan blive ved med at låne penge ud i Grønland, oplyser Martin Kviesgaard til Sermitsiaq.AG.