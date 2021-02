Indsats for hjemløse bliver styrket

redaktionen Fredag, 05. februar 2021 - 14:00

For at forbedre hjemløses sundhed, udvides tilbud om konsultationstid i denne måned.

- Sundhedstilbuddet, som har været etableret i samarbejde med Kofoeds Skole, er blevet godt modtaget, det glæder mig derfor at sundhedsvæsenet har kunne udvide tilbuddet til også at gælde for Herberget Kialaarfik, siger naalakkersuisoq for sundhed Anna Wangenheim (D) i en pressemeddelelse.

Særlige behov

I februar 2020 blev der i forbindelse med afholdelse af en konference om hjemløse og socialt udsatte, etableret konsultationstid for hjemløse borgere i Nuuk og omegn én gang om ugen.

- Et liv i hjemløshed er fyldt med risici, vi ved at det for den enkelte har betydning på den fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand. Ved at etablere tilbud der imødekommer de hjemløses særlige behov, vil man kunne ramme mere præcist i forhold til at fremme sundheden, fremhæver Anna Wangenheim.

Hun planlægger at besøge de to steder og ser frem til at følge tiltaget.