Alle indrejsende skal i karantæne - ny krisestab

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 16. marts 2020 - 13:05

OBS: Rubrik præciseret kl. 14.14, red.

På det andet pressemøde mandag uddybede landslægen begrundelsen for at sende indrejsende i karantæne:

- Der vil dog være sådan at særlige grupper, der udfylder en særlig funktion, ikke skal i kartantæne. De kan få en dispensation, når de er blevet instrueret i et nødvendigt omfang, oplyser landslæge Henrik L. Hansen.

Skoler holdes åben

- Vi skal holde fast i, at vi kun har et enkelt dokumenteret tilfælde af smitte i landet. Vi har ikke spredning imellem personer, der bor her i landet. Derfor har det ikke noget formål at lukke ned for skoler og daginstitutioner, da det har en lang række alvorlige konsekvenser, sagde landslægen.

- Hvis vi gjorde det, ville vi kalde mange hjem, der ellers udfylder en kritisk opgave for os i eksempelvis sundhedsvæsenet. Vi skal vente til det vitterligt bliver brug for at gøre det, sagde Henrik L. Hansen.

Han ville ikke afvise, at der på et senere tidspunkt vil komme en anbefaling fra Epidemikommissionen til Naalakkersuisut om nye tiltag.

Nyt kriseberedskab

Politimester Bjørn Tegner Bay oplyste i øvrigt, at det har været nødvendigt at lave et nyt coronaberedskab med tilhørende sekretariat, der kan tage endnu hurtigere beslutninger end nu.

En ny coronastab oprettes under formandens departement. I den stab vil departementschefen fra formandens departement sidde for bordenden sammen med andre særlige departementschefer, en kommunaldirektør, der repræsenterer samtlige kommuner, en fra landslægeembeddet og chefpolitiinspektøren og politimesteren.

Der er samtidig oprettet et fælles corona-sekretariat, som er ledet af en politimand plus medarbejdere fra forskellige offentlige organisationer.

- Det er her, at praktiske løsninger og beslutninger bliver truffet. Epidemikommissionens rolle er at informere os, om det er nødvendigt, at vi skal anvende magt for at beslutninger håndhæves. En situation, som jeg ikke tror, vil opstå, siger politimesteren.