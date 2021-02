Indrejse-restriktioner forlænges til 18. 4.

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 15. februar 2021 - 13:10

På grund af de smitsomme coronavarianter fra Storbritannie og Sydafrika forlænger Selvstyret indrejse-restriktionerne frem til den 18. april, forklarede formanden for Nalakkersuisut Kim Kielsen på et pressemøde i dag. Det betyder, at de såkaldte myndighedsflyvninger fortsætter, og at man frem til i hvert fald 18. april ikke kan booke billetter ind i landet hos Air Greenland som normalt.

Derimod åbner man op for aktiviteter på tværs af kommunegrænserne og lemper mod visse krav, der skal opretholdes.

Mere end 50 deltagere

Således kan man i særligt udvalgte byer afholde arrangementer med mere end 50 deltagere, hvis landslægeembedet har godkendt det. Det er også et krav, at der ikke har været konstateret smitte i de pågældende byer, hvor et arrangement skal finde sted, forklarede Martha Abelsen, der ridsede fem betingelser op.

Arrangementerne må kun finde sted i en af de såkaldte "indrejsebyer" i henhold til Selvstyrets bekendtgørelse om rejser til og i Grønland. Der må ikke være registreret smitte i den by hvor arrangementet afholdes indenfor 30 dage før arrangementet afholdes. Hvis mere end 50 personer deltagere skal arrangementet godkendes af Landslægeembedet, som også kan fastsætte betingelser for arrangementet. Det er ikke tilladt at deltage i arrangementet, hvis man er indrejst til landet indefor 14 dage før arangementet, eller hvis man har været i kontakt med nogen, der er. Hvis der så bliver konstateret smitte i en by mens der afholdes et arrangement, så skal deltagerne testes negative for Corona før de må rejse hjem.

Landslæge Henrik L. Hansen betonede, at det var vigtigt at tage sine forholdsregler, så man undgår en ukontrollerbar smittespredning. Han turde ikke spå om, hvornår man var klar til at fjerne alle restriktioner, så der var fri indrejse uanset forventningen om, at man i Danmark har færdigvaccineret hele befolkningen den 27. juni.

Kim Kielsen kunne oplyse, at samtlige partiledere er blevet orienteret om de nye beslutninger og bakker op om tiltagene.

Vaccinationer