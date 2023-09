Indlandsisen er skrumpet 27 år i træk

Thomas Munk Veirum Torsdag, 21. september 2023 - 09:46

Indlandsisen fortsætter med at svinde ind. Det skriver De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) på baggrund af målinger foretaget i årets smeltesæson.

Seniorforsker ved GEUS, Robert S. Fausto, forklarer, at mængden i sig selv ikke giver anledning til rynkede øjenbryn. Problemet er, at isen er blevet mindre mange år i træk:

- 200 gigaton lyder af meget, men det er ikke en stor del af Indlandsisens samlede mængde, og som enkeltstående tilfælde er det heller ikke bekymrende i sig selv.

- Det bekymrende er, at det er 27. år i træk, at vi kan registrere, at Indlandsisens samlede mængde bliver mindre, fortæller Robert S. Fausto ifølge GEUS.dk.

Forskeren arbejder med overvågning af Indlandsisen i overvågningsprogrammerne PROMICE og GC-Net.

Patienten skrumper

Nedenstående grafik viser, at man skal tilbage til sæsonen 95/96 for at finde en sæson, hvor Indlandsisen voksede.

Grafik: GEUS

Robert S. Fausto sammenligner overvågningen af Indlandsisen med en sygeplejerskes:

- Jeg plejer at sige, at vi er sygeplejerskerne, der tilser patienten, der er Indlandsisen. Nu har vi været på stuegang mange år i træk, og de seneste 27 år har vi altså kunnet konstatere, at der sker denne her ting med patienten.

- Den skrumper, og vi kan vise det sort på hvidt. Det er nu op til lægerne og hospitalsdirektøren at prioritere kuren og de ressourcer, som det kræver at få Indlandsisen i balance, fortæller Robert S. Fausto.

Har medført mindre stigning i havniveauet

Det vurderes, at afsmeltningen indtil videre har medført en stigning i havniveauet i verdenshavene på lidt over 1,5 cm. Ifølge GEUS vil det være landmasser omkring ækvator, der vil opleve den største stigning ved afsmeltningen fra Indlandsisen, fordi vandet grundet Jordens form og tyngdekraft, vil søge herhen.

Kurven herunder viser det estimerede massetab, når det bliver lagt sammen over tid: