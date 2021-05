Indlandsisen bløder kviksølv

Merete Lindstrøm Onsdag, 26. maj 2021 - 14:39

I et studie offentliggjort i denne uge i Nature Geoscience har forskere fra Florida State University, Grønlands Klimaforskningscenter og Grønlands Naturinstitut målt kviksølvkoncentrationer i smeltevand fra indlandsisen i tre områder i den Vestlige del af Grønland.

Koncentrationerne af opløst kviksølv i smeltevandet viste sig at være blandt de højeste registrerede i naturligt vand.

Ender i fjorden

De høje koncentrationer af kviksølv fortsætter ud i fjorden, hvilket medfører risiko for ophobning af kviksølv i det kystnære fødenet og økosystem.

- Kilden til denne store udledning af kviksølv kommer fra grundfjeldets naturlige sammensætning. Resultaterne fra studiet her er kun fra én undersøgelse, så vi kan ikke på nuværende stadie konkludere eksempelvis om de høje kviksølvniveauer også findes i fisk og pattedyr eller, hvilke konsekvenser det har for mennesker.

Kviksølvforurening er et globalt problem, fordi det er et meget giftigt grundstof. Der er tidligere fundet høje niveauer af kviksølv i arktiske organismer, men ingen har vidst, om indlandsisen spiller en rolle som kilde til kviksølv.

Risiko for påvirkning af mennesker

Der er ikke taget højde for den høje koncentration i smeltevandet fra indlandsisen i de globale kviksølvbudgetter. Og mængden af kviksølv kan have betydelige konsekvenser for de marine økosystemerne i Arktis, lyder det fra forskerne bag studiet.

Undersøgelserne er foretaget på tre lokaliteter. Kangerlussuaq, Sisimiut Samt Ameralik og Nuup Kangerlua ved Nuuk.

Resultatet af studiet betyder, at der er i den lange bane, en risiko for forhøjet kviksølvpåvirkning af mennesker og økosystemer. Der er derfor et stærkt behov for yderligere forskning for at forstå kviksølvdynamikken i afstrømningen af smeltevand fra indlandsis i hele Grønland.

- Det haster, da Grønlands indlandsis smelter hurtigere og hurtigere, jo varmere klimaet bliver, lyder det fra forskerholdet.