Indfrier livsdrøm om rejse til Antarktis

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 27. december 2022 - 11:39

Udover at være mangeårig politimester er Bjørn Tegner Bay også en særdeles rejselysten person, der nu kan sige, at han har været i alle syv verdensdele.

Dette efterår har han nemlig indfriet en livsdrøm om at besøge Antarktis, fortæller han til Sermitisaq.AG. Efter mange års opsparing realiserede han turen, hvor han rejste via Argentina til Antarktis og Falklandsøerne.

- De jeg blev 26 år lovede jeg mig selv, at jeg ville besøge Antarktis. Og det skulle være inden jeg blev 40. Men da jeg så blev 40 måtte jeg erkende, at det havde jeg ikke råd til.

- Så besluttede jeg, at det skulle være min 50 års fødselsdagsgave. Så gik jeg og sparede op på en konto. Jeg fyldte 50 under coronaen, og der skulle jeg ikke ud at rejse, men det er så den rejse, der blev til virkelighed i november.

Passagererne blev fragtet med gummibåd til kystlinjen. Bjørn Tegner Bay

Og turen blev en helt speciel oplevelse:

- Jeg var i land på selve Antarktis ved kysten. Det var en helt vild oplevelse.

Bjørn Tegner Bay fortæller, at han altid gerne har villet opleve det helt særlige dyreliv i Antarktis.

- Øverst på min liste stod et ønske om at opleve pingvinkolonier, se leopardsæler og albatrosser. Det hele lykkedes!

At opleve pingviner stod højt på ønskesedlen hos Bjørn Tegner Bay. Bjørn Tegner Bay

Selvom landskabet på Antarktis ved første øjekast kan ligne det grønlandske, er det alligevel markant anderledes, fortæller Bjørn Tegner Bay.

- Der er markant mere is og sne. Kun to procent af landskabet er isfrit om sommeren. Jeg var i Antarktis i slutningen af november, hvilket svarer til slutningen af maj her hos os.

En leopardsæl - også kaldet søleopard - med sin unge der drev på en isflage helt hen til skibet. Dyrene interesserede sig hverken for skib eller mennesker, fortæller Bjørn Tegner Bay. Bjørn Tegner Bay

Der var dog et enkelt minus ved turen:

- Sejlturen fra sydspidsen af Sydamerika og til Antarktis i store bølger - den kunne jeg godt have undværet.

Rejsen foregik med det norske selskab Hurtigruten, der også opererer her i landet:

- Det skib, jeg sejlede med, har jeg også set her i Nuuk, lyder det fra Bjørn Tegner Bay, der slutter:

- Nu kan jeg sige, at jeg har været i alle syv verdensdele. Det, synes jeg, er meget sjovt.