Indenskærs fiskeri af hellefisk: Svært at få det blå mærke på

Bent Højgaard Sørensen Lørdag, 02. december 2023 - 09:58

Mens de udenskærs fiskere af hellefisk og rejer i en årrække har kunnet glæde sig over, at fiskeriet ved Vestgrønland har været certificeret med det blå MSCmiljømærke, har fiskeriet af hellefisk og torsk inden for 12 sømil fortsat ikke det verdenskendte blå mærke.

Aviisi Sermitsiaq taama allappoq.

– Når kvoterne på hellefisk og torsk ligger meget over den biologiske rådgivning, vil vi have svært ved at få fiskeriet MSC-certificeret. Kvoter og rådgivning skal være overensstemmende minimum inden for en fire års periode efter certificering og i henhold til en fastlagt plan.

Det siger Rasmus Hedeholm fra sekretariatet i Sustainable Fisheries Greenland (SFG) til Sermitsiaq i en kommentar til, at Naalakkersuisut blandt andet har sat kvoterne for det kystnære fiskeri af hellefisk i 2024.

Det blå MSC-mærke på fiskeprodukter er en garanti for, at forbrugerne kan stole på, at fiskene er fanget bæredygtigt.

