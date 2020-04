Indenrigsflyvning, frisører og restauranter må åbne

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 22. april 2020 - 14:07

En lang række restriktioner bliver nu ophævet gældende fra lørdag klokken 8.00. Dermed slækkes en lang række restriktioner, som har været gældende i flere uger og begrænset borgernes adfærd.

Lørdag morgen klokken 8.00 vil det blive muligt for såvel private som virksomheder at besøge andre byer eller bygder. Derimod opretholder man et stop for udenrigstrafikken, og her ændres reglerne ikke.

Allerede fra i morgen kan man bestille rejser via Air Greenland og Disko Line, når det gælder indenrigsrejser. Flyplaner er under udarbejdelse netop nu.

Forsamlinger i enkelte lokaler må være op til halvdelen af, hvad lokalerne er godkendt til at have. Busser må kun have det antal passagerer, som der er siddepladser til.

Det betyder, at det igen er muligt at dyrke idræt i hallerne.

Frisører og andre erhverv må nu også gerne åbne deres butikker, hvis antallet af personer følger reglerne.

Det vil sige, at restauranter, cafeer og værtshuse må åbne på lørdag, hvis de reducerer gæsteantallet til at flugte med halvdelen af, hvad lokalerne er godkendt til.

Udkast til bekendtgørelse om Midlertidige restriktioner for erhvervsdrivende, offentlige institutioner og transportmidler kan findes her

Forskellige myndigheder og borgerrettede kontorer vil igen være tilgængelige fra på mandag.

Forsamlinger på max 100

Vi må maksimalt samles 100 ad gangen i en forsamling. Med hensyn til skolerne er der andre regler, der gælder, forklarede Karl Frederik Danielsen.

Rejsende fra Danmark skal ansøge om indrejse, og der er ikke ændret på reglerne i forhold til tidligere. Landslægen indrømmede, at der ligger en udfordring i de mange studerende og efterskoleelever, som gerne til sommer vil hjem til Grønland. Et dilemma, som løbende vurderes af landslægen.

Landslæge Henrik L. Hansen:

- Nu er der gået tre uger før den sidste positive prøve er taget. Derfor kan vi regne med, at Grønland er smittefri. Så handler det også om, at komme tilbage til det normale liv. Det er nemlig også afgørende for sundheden, at tingene kører normalt for os alle her i landet, sagde landslægen.

Indrejsende skal testes to gange

- Selvom der er en risiko ved det, som sker nu med transport på kryds og tværs af landet, så er det ikke sundhedsmæssigt forsvarligt at fortsætte den totale nedlukning. Der kan også hele tiden risikere at komme nye smittede ind. Vi er ved at øge informationsniveauet for dem, der vil rejse ind og vil intensivere prøvetagningerne for dem, der kommer ind, så de bliver testet to gange. For den strategi vi anbefaler, det er indtil videre fortsat at holde smitte ude af Grønland, oplyste Henrik L. Hansen, der indrømmede, at det ikke holder på sigt.

- Men vi har stadig brug for at vinde tid. Og så arbejder vi hele tiden på at komme med vurderinger til Naalakkersuisut om, hvordan vi kommer videre i denneher proces. Der er ikke enkelte svar. Der er ikke andre lande, vi kan spørge, sagde landslægen.

Bedre situation i Danmark

- Situationen i Danmark er væsentlig bedre nu. De har overskudkapacitet. Og sker der noget uventet her i Grønland har vi allerede vundet meget i forhold til for nogle få uger siden. Men vi vil gerne længere hen, så derfor har vi anbefalet, at lukningen af udenrigstrafikken fortsat opretholdes, sagde landslægen.

En bekendtgørelse, der præciserer alle de nye regler, vil blive udarbejdet og gælde frem til 1. juni, og Danielsen fastslog, at man kunne komme i en situation, hvor restriktionerne blev genindført, hvis der pludselig opstår smitte i landet.