Inde i hjertet af Malik

Redaktionen Torsdag, 09. september 2021 - 16:59

Svømmehallen Malik i Nuuk åbnede for 18 år siden, og året efter blev Anthon Thomassen ansat. Han er en regulær hvirvelstorm af kreativitet indenfor sit område. Han er i løbet af årene blevet uddannet svømmehalstekniker, som den eneste i svømmehallen, og har nu titlen som cheftekniker.

Det skriver avisen AG.

Han er svømmehallens eneste tekniker og ved som den eneste, hvordan systemet skal betjenes. Inden teknologien kom til kunne det være meget besværligt. Med et smil på læben giver han et eksempel på, hvor bøvlet det sommetider kunne være. Men det var også ofte en spændende udfordring:

- Jeg var i Upernavik på et kursus, da systemet meldte om en fejl. Der var en medarbejder, der ringede til mig, men betjeningen var inde et sted, hvor der ikke var telefonsignal. Derfor måtte han tale med mig fra et sted, hvor der var signal, og så returnere til betjeningen og ordne det. Jeg skulle dirigere ham gennem kælderen og hen til systemet og undervejs forklare ham, hvad han skulle gøre. Jeg måtte lukke mine øjne, for at se stedet for mig, så jeg ikke dirigerede ham forkert og så ellers bare håbe, at han kunne huske mine direktioner, griner han.

Du kan læse mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: