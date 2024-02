Indbyggere i Gaza spiser dyrefoder for at undgå hungersnød

Ritzau Lørdag, 10. februar 2024 - 09:08

Indbyggere i det nordlige Gaza er begyndt at blande hvedemel med korn, der normalt bruges til dyrefoder, på grund af mangel på mad.

Det fortæller den lokale hjælpearbejder Mahmoud Shalabi i byen Beit Lahiya i Gaza til det britiske medie BBC.

Palæstinenserne i det krigshærgede område er ved at løbe tør for almindelig mel, fortæller han.

- Folk kan ikke finde det på markedet. Det er ikke tilgængeligt for tiden i det nordlige Gaza og i Gaza By, siger Mahmoud Shalabi.

Beholdningerne af dåsemad er ligeledes ved at være tømte, fortæller han.

Ville redde sine børn

Også det amerikanske medie ABC News og det statslige tyrkiske nyhedsbureau Anadolu har rapporteret om, at palæstinensere i Gaza spiser dyrefoder i mangel på bedre.

I begyndelsen af februar fortalte Sami Abu Sweilem, der opholdt sig i en flygtningelejr i det nordlige Gaza, at han havde givet sine børn fuglefoder og andre typer dyrefoder.

- Børn døde næsten af sult, så vi forsøgte at finde en måde, hvorpå vi kunne redde vores børn fra døden, sagde Sami Abu Sweilem til ABC News.

FN har ifølge BBC advaret om, at der er en akut og stigende risiko for, at børnene i det nordlige Gaza bliver fejlernæret.

Og ifølge FN's organisation for humanitær koordinering (OCHA) øges risikoen løbende for, at 300.000 palæstinensere, som opholder sig i det nordlige Gaza, bliver ramt af decideret hungersnød.

Mangler rent vand

Manglen på mad i det nordlige Gaza hænger sammen med, at israelske styrker forhindrer en del nødhjælp i at nå frem.

Verdens Fødevareprogram (WFP) oplyser til BBC, at fire ud af de seneste fem nødhjælpskonvojer, der har forsøgt at komme ind i den nordlige del af Gaza fra Israel, er blevet stoppet af Israels militær.

Foruden manglen på mad har indbyggerne i det nordlige Gaza svært ved at finde rent drikkevand. Det gælder i øvrigt også i resten af det palæstinensiske område.

Det er ikke nyt, at Israel styrer, hvad der kommer ind i Gaza. Men det er nyt, at der kommer så små mængder mad ind, som tilfældet er under den verserende krig.

Afhængige af fødevare udefra

Israel kontrollerer de fleste grænser til Gaza, mens Egypten kontrollerer en grænsestrækning i det sydlige Gaza.

Indbyggerne i Gaza er i høj grad afhængige af fødevarer, som produceres uden for det tætbebyggede palæstinensiske område.

Krigen i Gaza begyndte, efter at den militante palæstinensiske bevægelse Hamas angreb Israel 7. oktober. Hamas slog cirka 1200 mennesker ihjel og tog desuden 240 personer som gidsler.

Israels offensiv mod Hamas i Gaza har ifølge de Hamas-kontrollerede myndigheder i området kostet næsten 28.000 mennesker livet.

