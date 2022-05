Indbrud: Tyve gik efter alkohol og cigaretter

Kassaaluk Kristensen Søndag, 08. maj 2022 - 09:57

Fire personer begik et indbrud i Pisiffik i Qinngorput natten til søndag. Tyvene gik primært efter alkoholiske drikkevarer og cigaretter, oplyser vagtchef i Grønlands Politi, Søren Bendtsen til Sermitsiaq.AG.

- Tre af indbrudstyvene er under 18 år, hvor en af dem sågar er under 15. De blev anholdt, afhørt, sigtet og er nu allerede løsladt. Vi så ikke grund til at tilbageholde dem. Den sidste er en voksen over 18 år, og vedkommende fortsat anholdt, fortæller han.

Der var tekniske spor at følge efter indbruddet, hvilket gjorde at politiet nåede frem til de fire mistænkte hurtigt.

Søren Bendtsen fortæller, at stort set alle tyvekosterne er sikret hos politiet.

Sagen efterforskes

De fire indbrudstyve er allerede mere eller mindre kendt af politiet.

- Vi efterforsker fortsat sagen. Vi sammenholder sagen med andre uopklarede sager for at se om der er sammenfald. Det er uheldig vej i livet, de fire unge har valgt at tage, i betragtning af deres unge alder, siger Søren Bendtsen.

Hvad angår den voksne i gruppen, venter politiet på en juridisk vurdering, om politiet skal fremstille vedkommende i grundlovsforhør med henblik på en tilbageholdelse.

- Her vil vurderingen ligge, om vedkommende har begået lignende kriminelle forhold, og at vedkommende er en såkaldt vaneforbryder og om personen har begået nyt kriminalitet lige efter en afsoning på grund af anden kriminalitet.

- Vi vurderer selvfølgelig også sandsynligheden om personen vil begå flere lignende kriminalitet og retssikkerheden i, hvis personen sigtes og løslades igen, siger vagtchef Søren Bendtsen.

Udover sagen om indbruddet har politiet modtaget flere alkoholrelaterede sager natten til lørdag.