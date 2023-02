Indbrud i Tusass: Apple-produkter og vidner efterlyses

Thomas Munk Veirum Fredag, 24. februar 2023 - 10:56

I de sene nattetimer har der fredag været indbrud i en Tusass-forretning i Aasiaat.

Det oplyser vagtchef hos Grønlands Politi Søren Bendtsen til Sermitsiaq.AG.

Indbrudstyvene er sluppet afsted med flere apple-produkter fra forretningen, og politiet er interesseret i at høre fra eventuelle vidner eller andre, der har kendskab til sagen.

Søren Bendtsen ønsker på nuværende tidspunkt ikke at komme med yderligere detaljer om indbruddet af hensyn til efterforskningen.

Advarer mod hæleri

Vagtchefen kommer dog med en opfordring:

- Man skal tage sig i agt for, at tyvene vil forsøge at afsætte de her produkter. Derfor bør man sikre sig, at sælger har en kvittering på det produkt, der sælges, hvis man handler privat, siger Søren Bendtsen.

Han advarer desuden mod køb af alt for billige apple-produkter:

- Man risikerer en sigtelse for hæleri, hvis der er tale om stjålne produkter, siger Søren Bendtsen.

Har man oplysninger om indbruddet kan man ringe til politiets vagtcentral på 70 14 48.