Indbrud i Nuuk - ekstra patruljer på gaden efter tilfælde af hærværk

Thomas Munk Veirum Fredag, 17. november 2023 - 09:12

I løbet af natten har politiet anholdt fire unge, der sættes i forbindelse med to indbrud i Nuuk.

Vagtchef Malik Olesen fortæller, at to er 18 år eller over, én er under 18 år og den fjerde er under 15 år.

De unge er blevet truffet af politiet i løbet af natten, og vagtchefen fortæller, at de var i besiddelse af tyvekoster, som formentlig stammer fra indbrud hos to spisesteder.

Politiet har foreløbig modtaget anmeldelse om et indbrud fra et spisested i midtbyen. Derudover har politiet i forbindelse med efterforskningen fundet frem til et andet spisested, der ligeledes har været udsat for indbrud, hvorfra de unges tyvekoster formentlig stammer.

Ekstra patrulje skal give mere synlighed

Politiet er i gang med at danne sig et overblik over, om de anholdte har tidligere sager, ligesom de unge afhøres og for den mindreåriges vedkommende overdrages til værge.

Malik Olesen fortæller, at politiet på grund af en stribe tilfælde af hærværk den seneste tid i Nuuk har valgt at indsætte nogle ekstra patruljer med henblik på at være mere synlige i bybilledet om aftenen og natten.

Politiet opfordrer på baggrund af hærværkstilfældene borgere til at ringe til politiet, hvis de ser noget mistænkeligt.