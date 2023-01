Inatsisartutmedlem anklaget for vold

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 04. januar 2023 - 14:26

Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko (N), skal for retten den 9. februar 2023, hvor han skal møde i Sermersooq Kredsrets lokaler i Tasiilaq.

Ifølge den offentlige retsliste, er Naleraq-politikeren anklaget for at have overtrådt politivedtægten i Kommuneqarfik Sermersooq og kriminallovens paragraf 88.

Overtrædelsen af politivedtægten i Kommuneqarfik Sermersooq lyder på, at en person har overtrådt eller nægtet at have efterfulgt politiets påbud, mens kriminallovens paragraf 88 omhandler vold.

Søgt orlov i september

Inatsisartut har i slutningen af september behandlet en sag om ophævelse af Nûkos immunitet, så han kan retsforfølges. Emanuel Nûko har siden søgt orlov fra sit politiske arbejde.

Sermitsiaq.AG har forholdt Emanuel Nûko anklagerne, der er offentliggjort i retslisten. Han oplyser, at han på nuværende tidspunkt ikke vil kommentere på sagen.

- Jeg er glad for, at sagen kan fortsættes, og jeg har ingen yderligere kommentarer før sagen er tilendebragt, men jeg er klar, har Emanuel Nûko tidligere skrevet på sin Facebookside.

Emanuel Nûko blev valgt ind til Inatsisartut og kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, men har siden søgt orlov fra begge politiske poster.