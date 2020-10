Inatsisartut: Kruse og Danielsen går på orlov

redaktionen Mandag, 26. oktober 2020 - 15:05

På grund af helbredsmæssige årsager har Siumut-politikerne Karl-Kristian Kruse og Jens Danielsen meldt sygeorlov, skriver public service-stationen KNR på sin hjemmeside.

Førstnævnte er på orlov i fire uger, mens Jens Danielsen tager orlov i to uger.

Mala Høy Kuko, der tidligere i denne valgperiode har været suppleant, træder ind i stedet for Karl Kristian Kruse, mens formanden for Forfatningskommissionen, Ineqi Kielsen, der fik 108 personlige stemmer ved seneste valg, indtræder som suppleant for Jens Danielsen.

Partisekretær Miki Jensen ville ikke uddybe, hvorfor de to Siumut-politikere har valgt at gå på orlov.

- De to Siumut-medlemmer er ikke i en kritisk situation, men jeg kan bekræfte, at de har valgt at gå på sygeorlov, siger Miki Jensen til Sermitsiaq.AG