Inatsisartut: Hvad gør du for vores forsyning?

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 23. marts 2022 - 15:13

Til forårets første spørgetime er det Naalakkersuisoq for landbrug, selvforsyning, energi og miljø, Kalistat Lund, der besvarer Inatsisartuts spørgsmål om hans ansvarsområder.

Siumuts Erik Jensen udtrykker ærgrelse over, at Naalakkersuisoq ikke fremsætter et eneste lovforslag til Inatsisartut i denne forårssamling. Dertil svarer Kalistat Lund, at Naalakkersuisut arbejder efter Inatsisartuts ønsker, men at der vil være emner som vandkraftværker i løbet af samlingen.

Seks æg for 50 kroner

Flere Inatsisartut stiller spørgsmål omkring Naalakkersuisuts planer om selvforsyning, vandkraftværker og mere lige vilkår for borgere, når det kommer til forsyning.

På sociale medier florerer der billeder af prisskilte for seks æg, hvor kunder skal punge ud med 50 kroner.

- Det kan ikke være rigtigt, at borgere i nord skal betale 50 kroner for seks æg i butikken om vinteren. Har Naalakkersuisut planer om at forbedre forsyningen, når vi hvert år oplever havisen hindrer skibet om at anløbe?

- Det er uacceptable forhold. Jeg vil drøfte situationen med KNI Pilersuisoq for at få klarhed over, hvilke konkrete udfordringer der er, når forsyningsskibe ikke kan anløbe byer og bygder. Det bliver løsningsorienterede drøftelser, siger Kalistat Lund (IA).

Grise, gæs og køer

Inuit Ataqatigiit gik til valg på mere selvforsyning af grønt og kød i landet. Stigende priser på madvarer gør det nødvendigt at handle, så flere kan starte op som fåreavlere, gæsavlere og griseavlere her i landet, mener Inatsisartut. Blandt andet vil Vivian Motzfeldt (S) og Jens-Frederik Nielsen (D) vide, hvornår grisehold kan indføres i landet.

- Der er ikke noget til hinder for, at der opstartes grisehold i landet. Vi vil som myndighed støtte alle, der ønsker at opdrætte blandt andet grise, men der har vi brug for personer, der ønsker at starte op. Jeg ved, at der skal undersøges forhold som mulighed for slagterier, foder til dyr og stalde, siger Kalistat Lund.

Mere grøn el

Udover forsyning og selvforsyning, så er fokus på vandkraftværker stor blandt Inatsisartut.

Fra talerstolen forklarer Kalistat Lund, at der er plander om at undersøgelser skal fastslå hvilke områder, der kan have vandkraftværker.

- Det er Naalakkersuisuts målsætning, at vi bliver selvforsynende, også når det kommer til elforsyning. Så alle områder i landet bør undersøges, så vi kan se, hvilke steder kan have rentable vandkraftværker, siger han.

Blandt andet er der undersøgelser på muligheden for udvidelse af vandkraftværk i Tasiilaq mens muligheder også undersøges ved Maniitsoq.