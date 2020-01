Inatsisartut vidste pensionsordning vil ramme mindrebemidlede

Redaktionen Lørdag, 18. januar 2020 - 11:16

Der kom tydelige advarsler fra både Grønlandsbanken og Departementet Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, inden forslaget om obligatoriske pensionsordninger blev vedtaget i Inatsisartut-

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Både banken og departementet pegede i deres høringssvar på, at det ville gå ud over især de mindrebemidledes købekraft. Og finansudvalget var opmærksomt på problemstillingen.

- Udvalget har særligt noteret sig høringssvar fra Grønlandsbanken og Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, som har bemærket, at forslaget vil påvirke lavindkomstgruppens mulighed for at foretage basale indkøb negativt. Dette vil dels medføre et fald i omsætningen i detailhandlen, dels medføre øgede sociale udgifter, hedder det i en tillægsbetænkning fra finansudvalget.

Som den eneste stemte Per Rosing Petersen, der på det tidspunkt var løsgænger, imod forslaget.

