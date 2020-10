Inatsisartut-medlem: Personalemangel kan løses med uddannelsesmuligheder

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 01. oktober 2020 - 14:36

Tilioq har holdt møde med Udvalg for Familie og Sundhed for at præsentere indholdet af

rejserapporten til Qaanaaq. Blandt anbefalingerne er mere uddannelse og kurser til

handicapfaglige og oplysningskampagner.

Udvalget er siden konstitueret på ny efter Inatsisartuts efterårsmøde er startet. Den nuværende næstformand i udvalget, Mikivsuk Thomassen deltog ved mødet i sidste uge. Hun kommer fra Qaanaaq:

- Jeg kan genkende de udfordringer, som Tilioq har beskrevet i sin rapport. Rapporten er godt lavet og fyldestgørende. Og jeg er taknemmelig for rapporten, som er nødvendig, siger Mikivsuk Thomassen til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Qaanaaq: Handicapfaglige hænder en mangelvare

Hun mener, at der skal arbejdes for en decentral uddannelsesmulighed, så der kan uddannes støttepersoner og handicapfaglige på stedet.

- Jeg synes, at det er vigtigt at skabe en mulighed for at uddanne sig uden at forlade sit hjemsted.

Lokale uddannelsesmuligheder på stedet gælder også for andre isolerede byer og bygder, da personalemangel på handicapområdet er velkendt i yderdistrikterne. Det vil også lette kollegiemanglen i de nuværende uddannelsesbyer, mener Mikivsuk Thomassen.

Flere besøg

Udfordringer vedrørende støtten til personer med handicap i Qaanaaq og i det hele taget yderdistrikter kan løses ved tæt samarbejde mellem alle myndigheder, mener næstformand for udvalget.

LÆS OGSÅ: Borgmester svarer: Pengene er der, men ingen folk

Men det er også vigtigt, at holde kontakten med yderdistrikterne ved lige, for ellers er der risiko for, at steder som Qaanaaq og dens bygder bliver mere isoleret:

- Det er ikke nok, at man hører nyt via pressen. Kontakten til omverdenen sker via tv og radio, da netforbindelserne er langsomme. Der skal være en kontinuerlig kontakt med Qaanaaq, så byen også kan følge med landets udvikling, siger Mikivsuk Thomassen.

Hun forklarer, at borgere kun havde kendskab til den nye lov om støtte til personer med handicap på baggrund af pressens dækning. Da Tilioq under sit besøg fremlagde om loven, fik de fleste borgere kendskab til loven første gang.

- Qaanaaq og yderdistrikter generelt bør får besøg af forskellige myndigheder oftere, så kontakten til bliver mere nært og kontinuerligt, forklarer hun.