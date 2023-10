Inatsisartutmedlemmers natterenderier ender med klage

Merete Lindstrøm Mandag, 09. oktober 2023 - 14:34

Der er øjensynligt nogle af inatsisartutmedlemmerne, som ikke kan passe deres sengetider under samlingen. Det i sig selv er vel egentlig også op til den enkelte at vurdere, men nu har fester og larm haft den konsekvens, at et af medlemmerne har ansøgt formandskabet om at få lov at komme hjem, fordi personen ikke kan få sin nattesøvn i den bolig, som Inatsisartut stiller til rådighed.

Flere af medlemmerne af Inatsisartut er indkvarteret i lejligheder i centrum af Nuuk og det er altså ikke alle, som mener, de skal sove så meget om natten. I sin ansøgning om at komme hjem skriver medlemmet blandt andet:

- Vi hører oftere om, at medlemmer af Inatsisartut der fester og forstyrrer andre om natten, og som skaber utryghed.

"Vi leger ikke"

Personen skriver også, at der er nogle inatsisartutmedlemmer, som inviterer gæster og larmer om natten. De larmer også i opgangen og ryger lige uden for lejligheden, fremgår det af en skrivelse, som Sermitsiaq.AG har fået kendskab til.

Så nu søger inatsisartutmedlemmet om at komme hjem, hvis ikke personen kan få ro til at sove om natten her i Nuuk.

- Det er min ansøgning om at komme hjem. Vi leger ikke. Vi er her til efterårssamlingen. Jeg er ikke her til samling, for at have det dårligt. Jeg er til samling for at arbejde for befolkningen.

Formand for det hele

Mimi Karlsen som for nyligt har fået det ærefulde hverv som formand for Inatsisartut har så altså også fået det utaknemmelige job at holde styr på tropperne under samlingen.

Hun har sendt en god gedigen omgang voksen skældud rundt til inatsisartutmedlemmerne, hvor hun oplyser om, at der er modtaget klager over uro og larm i indkvarteringsboligerne og understreger, at formandskabet tager klagerne meget alvorligt.

- Medlemmer, der indkvarteres under Inatsisartut under samlingerne, skal naturligvis kunne have rolige omgivelser uden uro og larm eller utrygskabende adfærd. Formandskabet skal således henstille alvorligt til alle medlemmer, der er indkvarteret i Tuapannguit, om at iagttage ordensreglerne i lejlighederne og udvise omtanke for støj og udvise hensyn til øvrige beboere, lyder det blandt andet.