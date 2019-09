Inatsisartut efterårssamling startet

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 20. september 2019 - 13:16

Det er en kold morgen med frisk brise i Inatsisartut første arbejdsdag. Det er en af de første eftersårsmorgener, hvor efterårssamling kan gå igang. En kold brise understreger overfor medlemmer i Inatsisartut og andre tilskuere, at sommeren er nu ovre og det er tid til at trække i arbejdstøjet.

Traditionen tro fører Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen og formanden for Inatsisartut Vivian Motzfeldt processionen fra Hans Lynges hus op til Annaassisitta Oqaluffia, hvor medlemmer af Inatsisartut skal gå i gudstjeneste før de begynder landets politiske arbejde.

Alle gnidninger ser ud til at have forduftet, og processionen går stille og roligt op til kirken.

Næstekærlighed

Domprovst John Johansen prædikede næstekærlighed overfor medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut. Domprovst understreger, at politikerne skal arbejde med næstekærlighed i tankerne. Han understreger, at Naalakkersuisut og medlemmer i Inatsisartut skal huske på at arbejde for befolkningen.

God tone

Den genvalgte formand for Inatsisartut, Vivian Motzfeldt lægger vægt på, at medlemmerne i Inatsisartut skal holde en god tone under arbejdet. Hun understreger, at partierne imellem har langt de fleste gange samme mål.

-Selvfølgelig er det vigtigt for mig som formand, at der holdes en god tone i salen, da vi skal huske på, at vi er rollemodeller for befolkningen. Jeg regner med, at arbejdet vil blive gjort grundigt inde i salen, men vi skal også huske på, selvom man er uenige, så behøver man ikke hæve stemmen hver gang, understreger hun.

Amerikansk bevågenhed

Noget tyder på, at Inatsisartuts arbejde er under bevågenhed fra USA. For diplomaten Sung Choi, der skal knytte USA og Grønland tættere sammen, deltog under gudstjenesten og fulgte også med under formanden for Naalakkersuisuts tale i salen.

I sin prædiken lagde domprovsten ikke skjul på, at mennesker ofte har chance for korrupt arbejde, og at dette kan være den nemme tilgang.

- Naalakkersuisut og Inatsisartut, husk at arbejde for befolkningen og husk at have næstekærlighed med i alt jeres arbejde, siger John Johansen under prædiken.

Formandens tale

Formanden for Naalakkersuisut satte fokus på næstekærlighed under sin tale. Han citerede en af salmerne, som de sang under gudstjernesten.

Og det bliver en travlt efterår for Inatsisartut, kan man forstå under formandens tale. Naalakkersuisut er klar til at fremsætte 24 lovforslag, seks beslutningsforslag og syv redegørelser, som Inatsisartut skal tage stilling til.

Forholdene for alderspensionister skal forbedres. Et hurtigere ansættelsessystem for at forbedre mulighederne for at tilkalde arbejdskraft udefra skal indføres. Reformen af fiskeriloven skal færdiggøres. Børns vilkår skal sættes i fokus og familiepolitikken er klar til fremlæggelse. Blandt meget andet.

- Vi skal til stadighed arbejde for at forbedre livet i samfundet. Om vi kommer fra øst, vest, nord eller syd: Vi træder på samme jord. Lad os arbejde for et samlet Grønland og udnytte mangfolidgheden, slutter formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) sin tale for åbningen af Inatsisartuts efterårsmøde 2019.

Formandens tale vil blive debatteret mandag den 23. september.