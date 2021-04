Inatsisartut domineres igen af anorakker

Merete Lindstrøm Torsdag, 08. april 2021 - 15:36

Før var de 11, nu er de 10 kvinder i Inatsisartut ud af de 31 folkevalgte.

Formand for ligestillingsrådet i Grønland Kathrine Bødker er skuffet over resultatet.

- Det eneste glædelige ved det er, at det procentvis ikke er lavere, end den andel kvinder der stillede op, hvilket var 56 ud af 189 opstillede i alt. Vælgerne har honoreret kvindernes kandidatur og stemt dem ind. Det er jeg rigtig glad for – godt gået.

Med 10 kvinder og 21 mænd i Inatsisartut er fordelingen nu 67,74 procent mænd og 32,26 procent kvinder.

- Det siger noget om, hvor langt vi er i ligestillingsprocessen. Der er noget i vores samfundsstruktur, der ikke fremmer ligestillingen, så i forhold tilligestilling, så viser dette valg (igen), at vi har langt igen, og vi kvinder stadig har noget at kæmpe for, siger Kathrine Bødker.

Politikerne skal afspejle samfundet

Hun påpeger, at parlamentet bør afspejle samfundet, hvor fordelingen af mænd og kvinder er meget mere lige. Og så mener hun, at politik generelt set ikke er lige så attraktivt arbejdsmiljø for kvinder, som det er for mænd.

Kathrine Bødker understreger, at det ikke er kompetencerne, der mangler.

- Det er jo ellers ikke intelligensen eller kvalifikationerne det skorter på for kvinderne. Statistisk set er kvinder lige så kvalificerede som mænd. Det er ikke kønnet, der afgør det.

De ti kvinder, der er valgt ind, er det laveste antal kvinder i Selvstyrets historie. Dermed kan men uden at overdrive sige, at ligestillingen i grønlandsk landspolitik går den forkerte vej.

- Jeg håber, at de 10 kvinder der er kommet ind vil være med til at ændre den kultur, der gør at kvinderne holder sig væk fra politik, siger Kathrine Bødker.

Historisk:

2018 var der 12 kvinder og 19 mænd

2014 var der 14 kvinder og 17 mænd.

2013 var der 11 kvinder og 20 mænd

2009 var der 12 kvinder og 19 mænd

Der kan ske ændringer i sammensætningen i Inatsisartut hvis nogle af de kandidater, der har fået dobbeltmandat, væger at tage orlov, og der hentes suppleanter af det andet køn ind undervejs.

Stine Egede (IA) har allerede meldt ud, at hun tager orlov, men første suppleant på IA´s mandatliste er også en kvinde, så det ændrer ikke fordelingen.