Aslak Jensen undrer sig over uddeling af stenbiderkvoter

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 21. marts 2022 - 09:51

En bekendtgørelse om fiskeri efter stenbider blev udarbejdet i 2021, hvor myndighederne og erhvervsfiskerne blev enige om, at der skulle være høring før kvoterne blev fastsat. Medlem af Inatsisartut for Siumut Aslak W. Jensen vil gerne have belyst om det har været tilfældet.

- Har Naalakkersuisut i forbindelse med uddeling af licenser til (hun)stenbiderfiskeriet uddelt efter gældende bekendtgørelse? Hvis ikke, hvad er årsagen hertil, spørger blandt andet Inatsisartut-medlem for Siumut.

Selvom Naalakkersuisut og erhvervsfiskerne har været enige om, at erhvervsfiskerne skulle inddrages før kvoterne bliver fastsat, så mener Aslak W. Jensen, at Naalakkersuisut fastsatte kvoten i januar 2022 uden at inddrage parterne.

- Bekendtgørelsen om fiskeri efter stenbider blev udarbejdet i 2021, og i et tæt samarbejde med interessenterne. Her blev det godkendt, at erhvervsfiskerilicenserne til fiskeri efter (hun)stenbider skulle fordeles helt på ny. Begrundelsen var, at erhvervsfiskerne først og fremmest skulle sikres, sådan begrunder Aslak W. Jensen blandt andet sine spørgsmål.

Han understreger, at der var enighed om at der, inden kvoter fastlægges, skulle gennemføres høringer, og giver selv et bud på svaret til sine spørgsmål.

- Stik imod denne beslutning fordelte naalakkersuisut i starten af januar 2022 blot kvoterne. Da det ser ud til, at der ikke er taget hensyn til hvordan den enkelte erhvervsfisker er stillet, vil jeg gerne have oplyst hvad årsagen er hertil, afslutter Aslak W. Jensen.