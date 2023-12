Imponerende opbakning til julehjælp

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 10. december 2023 - 08:15

Over 200 enlige og børnefamilier i Nuuk med ondt i økonomien kan se frem til at modtage et gavekort til Brugseni på 1000 kroner.

Den 6. december var der indsamlet 219.800 kroner, oplyser initiativtageren bag indsamlingen Jackie Lyng på sin Facebook-profil.

- Julen står for døren, og der er i år ikke tvivl om, at der er flere familier, der har brug for en ekstra håndsrækning så julen bliver god for så mange som muligt, skriver Jackie Lyng, direktør i blandt andet Nuuk City Invest og Hotel Nuuk samt vandrehuset.com.

Ekstra indsats i år

- Julen handler om at hjælpe andre, når man kan, og derfor har jeg i år valgt at gøre en ekstra stor indsats for at gøre en forskel ved at samle penge ind til enlige med børn, familier med børn med lavindkomst og hjemløse, oplyser han.

- Så hvis du/I mener at være blandt dem, som trænger til lidt ekstra hjælp, så kan du/I sende mig en email på jackielyng@outlook.dk, forklarer han.

Planen er, at uddele gavekort til Brugseni, der har en værdi på 1000 kroner per barn eller hjemløs. Jackie Lyng understreger, at gavekortet ikke kan anvendes til spiritus, tobak eller lotto.

Flere bidrag efterlyses

Indsamlingen slutter på mandag klokken 12.00, så virksomheder i Nuuk kan stadig nå at sende bidrag til initiativet, der alene er fokuseret på trængte borgere i hovedstaden. Er man erhvervsdrivende eller privatperson, der ønsker at støtte det flotte initiativ, skal man kontakte Jackie Lyng via mail eller telefon: jackielyng@outlook.dk eller 553201.

Det oplyses, at uddelingen af gavekort vil ske den 15. december, og de personer, som er udvalgt til at modtage gavekort får besked via mail.

Se listen over bidragydere på Jackie Lyngs Facebook-profil.