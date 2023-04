'Imperiets Børn' skal oversættes til grønlandsk

Anders Rytoft Tirsdag, 25. april 2023 - 09:45

Tilbage i 2021 udkom bogen 'Imperiets Børn', som beskriver forløbet op til, at Grønland gik fra at være en koloni til at blive et amt i Danmark ved grundlovsændringen i 1953. Den slår fast, at Danmark vildledte grønlænderne og FN for at beholde sin sidste koloni.

En oversættelse af bogen fra dansk til grønlandsk vil ifølge Siumut i Folketinget være med til, at den brede befolkning i Grønland får mulighed for at læse bogen på eget sprog og derigennem får et indblik i, hvad der skete i perioden, som bogen beskæftiger sig med.

Og det bliver nu en realitet. Det tyder det i hvert fald på efter, at finasloven for 2023 er blevet forhandlet på plads.

Potentiel undervisningsmateriale

Her er der nemlig blevet afsat 100.000 kroner til en oversættelse af bogen, hvilket er ét af flere initiativer, som Aki-Matilda Høegh-Dam, MF for Siumut, har fået gennemført.

Pele Broberg, medlem af Inatsisartut for Naleraq, har tidligere i år talt varmt for, at bogen bør oversættes til grønlandsk og sågar bruges som undervisningsmateriale i folkeskolen og andre steder. Det skal ifølge ham skabe en mere oplyst debat.

Han mener nemlig, at bogens viden er vigtigt for befolkningens selvforståelse og for, hvordan vi ser på kolonihistorien.

Bogens forfatter Anne Kirtstine Herman har længe forsøgt at få oversat og udgivet bogen på grønlandsk, men det er næsten umuligt at få udgivet noget på kommercielle vilkår i Grønland, fordi målgruppen er så lille, lød forklaringen tidligere i år.'