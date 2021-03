Immigrant fra Alaska: Folk tror jeg er grønlænder

redaktionen Søndag, 14. marts 2021 - 09:02

Det er typisk thailænderne eller filippinerne, vi taler om, når det gælder gruppen af indvandrere i Grønland, som ikke er danske statsborgere.

Men der er også andre immigranter her i landet. En af dem er 33-årige Timothy Argetsinger, der flyttede til Nuuk med sin grønlandske hustru, Vivi Sørensen, der er uddannet skuespiller og journalist, i november 2019, skriver avisen AG.

Timothy er født og opvokset i Anchorage, Alaska, og har dermed amerikansk statsborgerskab. Årsagen til at parret rykkede rødderne op fra Ottawa, hvor de ellers havde slået sig ned, var at de stod for at skulle være forældre, og Vivi ville gerne tættere på sin grønlandske familie, når det skete.

Fra det nordlige Alaska

Sønnen Yaayuk kom til verden februar sidste år og har altså lige fejret sin et-års fødselsdag.

På spørgsmålet om, hvad der er de største forskelle på Alaska og Grønland, svarer Timothy, at Alaska er mere varieret, både hvad angår geografi, klima og kultur.

- Det er jo en stat i USA, så der er folk fra hele verden i modsætning til, hvad jeg oplever her, siger Timothy.

Han er selv inupiaq fra det nordlige Alaska og siger, det også er en af forskellene, at der er adskilligt flere alaska-indfødte stammer end her i landet.

Hvad angår sproget kan han genkende en række basis-betegnelser på grønlandsk eller kalaallisut, der svarer til hans eget sprog. Han forstår mere end han er i stand til at udtrykke, men på grund af hans udseende, bliver han ofte taget for at være grønlænder, og folk henvender sig derfor til ham på grønlandsk.

- Når de så forstår, at jeg ikke grønlænder, spørger de ofte på dansk. Men generelt synes jeg nu, folk er flinke til at tale engelsk med mig, siger Timothy.

