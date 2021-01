Immanuelsen: Sagsbehandling følger god forvaltningsskik

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 24. januar 2021 - 08:08

- Jeg har fuld tillid til, at sagsbehandlingen i fiskeriforvaltningen foregår efter god forvaltningsskik. Departementet har arbejdet med forvaltningsrevisionen hele 2020, sideløbende med presserende sager og den generelle drift af fiskeriet. Vi er en ganske lille administration til et meget stort forvaltningsområde af Grønlands vigtigste erhverv og naturligvis sker der en fejl indimellem, men generelt er der en overordentlig høj kvalitet i fiskeriforvaltningen, udtaler Jens Immanuelsen i en pressemeddelelse, som blev udsendt lørdag.

Udtalelsen om, at sagsbehandlingen følger god forvaltningsskik, står i kontrast til eksempelvis disse to afsnit i rapporten fra Deloitte, som dannede baggrund for, at Revisionsudvalget fastslog, at administrationen i departementet er "yderst kritisable".

"I flere af de gennemgåede sager indenfor både havgående og kystnært fiskeri vurderes det, at der er forskel på den måde, man har besluttet at administrere på (administrationsgrundlaget) og den sagsbehandlingspraksis der rent faktisk udøves. Eksempelvis fører departementet ikke konsekvent kontrol med, om ansøgerne (herunder selskaber) efterlever bopæls- og skattekravene, jf. fiskerilovens § 6."

"Derudover vurderes det, at departementets behandling af de enkelte ansøgninger ikke altid er tilstrækkelig dokumenteret, da der ikke konsekvent udarbejdes sagsnotater eller anden skriftlig dokumentation i forbindelse med sagsbehandlingen".

Forbedret informationsniveau

Departementet er i gang med at implementere en lang række anbefalinger, der skal rette op på administrationen, og Jens Immanuelsen gør således også i sin pressemeddelelse opmærksom på, "at departementet er i gang med en længere proces for at forbedre informationsniveauet online".

- Dette gøres blandt andet i samarbejde med sullissivik.gl, som er ved at blive opdateret for øget brugervenlighed. Vi har udarbejdet fyldestgørende og brugervenlige beskrivelser af betingelser, kvalifikationskrav, ansøgningsproces, sagsbehandling etc., som skal sikre større gennemsigtighed og brugervenlighed for fiskerne, som nu fremgår af hjemmesiden, siger Jens Immanuelsen og tilføjer:

- Yderligere er alle ansøgningsskemaer blevet opdateret og imødekommer forvaltningsrevisionens anbefalinger, inklusiv præcisering af ansøgningsfrister og krav om fartøjsdokumenter og ejerbog. Ansøgningsskemaerne bliver yderligere lagt online, så man fremadrettet kan udfylde ansøgningsskemaet digitalt, hvor det vil blive sendt direkte til Departementet.