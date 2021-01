Immanuelsen: Har KNAPK meldt sig ud?

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 06. januar 2021 - 11:13

Kort før nytår genetablerede Departementet for Fiskeri og Departementet for Finanser en arbejdsgruppe, der skulle vurdere ”coronarelaterede afhjælpningsforanstaltninger rettet mod kystnært fiskeri”.

Naalakkersuisoq for Fiskeri Jens Immanuelsen forklarer, at arbejdsgruppen skal undersøge, hvorvidt der er behov for at fortsætte ordningerne fra 2020 i 2021. Og KNAPK har meddelt, at den deltager i arbejdet.

Læs også: KNAPK truer med strejkevåben

- Naalakkersuisut forventer derfor, at dette er aktuelt, og at de deltager i arbejdsgruppens vurderinger. Hvis KNAPK har ændret holdning, er dette ikke tilkommet os som information, siger Jens Immanuelsen i en udtalelse i forbindelse med strejketruslen som Henrik Sandgreen kom frem med i KNR tirsdag.