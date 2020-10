Immanuelsen: Vi arbejder på hellefisk-løsning

Thomas Munk Veirum Fredag, 30. oktober 2020 - 17:02

IA’s Aqqaluaq B. Egede har i denne uge været ude med hård kritik af naalakkersuisoq for fiskeri, fangst og landbrug, Jens Immanuelsen.

Aqqaluaq B. Egede har kaldt det uansvarligt, at naalakkersuisoq ikke har stoppet det kystnære fiskeri efter hellefisk, da kvoten for oktober var fisket op.

På grund af beslutningen er resten af årets kvote nu opfisket og lidt mere til.

I en pressemeddelelse udtaler Jens Immanuelsen:

Arbejder på løsning

- Kendsgerningen er, at vi har en kvote, som ikke står mål med fiskerikapaciteten, hvis ikke man ændrer på rammevilkårene.

- Vi arbejder i Departementet med at finde løsninger. Den vigtigste og prioriterede opgave er at finde en løsning for Diskobugten nu, og dette arbejder jeg på at finde en løsning for, udtaler Jens Immanuelsen.

Af pressemeddelelsen fremgår det ikke, hvad Jens Immanuelsen nu vil gøre, hvor fiskeriet er blevet lukket, og kvoterne er opfisket med to måneder tilbage af året.

Sermistsiaq.AG har tidligere forsøgt at få et interview med Jens Immanuelsen om hans beslutning om ikke at lukke fiskeriet, da kvoten var opbrugt. Det er dog endnu ikke lykkedes.